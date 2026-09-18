Ana Alarcón, portavoz del SUP, sobre los agentes en Ceuta: "Están devastados, no solo físicamente, sino también por la presión psicológica"

La experta relata cómo se desarrolló el traslado de los migrantes al puerto de Ceuta, marcado por las avalanchas y los empujones, y alerta del desgaste físico y psicológico de los agentes tras casi 50 días de operativo.

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha dado más detalles sobre el traslado de los migrantes desde las playas hasta el nuevo campamento habilitado en el puerto de Ceuta. Sobre el dispositivo policial desplegado para controlar la operación, asegura que estaba organizado en cuanto a las funciones de cada grupo y los puntos en los que debían situarse, pero considera que el número de agentes fue insuficiente ante la magnitud del traslado.

"Lo que me comentan los compañeros es que el dispositivo estaba bien organizado en cuanto a las funciones de cada grupo, dónde tenían que estar ubicados y a qué hora. Pero es verdad que, como se ve claramente en las imágenes, era insuficiente", explica.

Según Alarcón, participaron unos 170 policías en el operativo, distribuidos entre la playa del Tarajal, Benítez y el puerto, donde se concentró parte del dispositivo. La portavoz asegura que durante el traslado se produjeron momentos de gran tensión: "Ha habido avalanchas, empujones, alguna persona que se ha caído o se ha desmayado".

Un traslado marcado por la tensión

Alarcón también señala que el grupo de migrantes trasladado al campamento es heterogéneo y que muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí. Una circunstancia que, unida al límite de plazas del nuevo recinto, complicó todavía más la intervención policial.

"Totalmente. Es sensible y de mucho riesgo. Entre ellos no se conocen, hay muchas crispaciones y llevamos 50 días con esta situación. Estas personas están ya totalmente desesperadas", relata.

La portavoz del SUP explica que los migrantes sabían que el campamento tenía un número limitado de plazas y que no todos podrían acceder a él. "Se ha formado, por lo que estamos viendo en esas imágenes, esas avalanchas y, al final, todo el mundo a la carrera, a ver quién entraba antes para conseguir su plaza en el campamento", señala.

Agentes "devastados" tras semanas de presión

La situación también está pasando factura a las fuerzas de seguridad desplegadas en Ceuta. Después de casi 50 días de operativo, Alarcón asegura que los agentes se encuentran física y psicológicamente agotados.

"Están ya devastados. No solo por el trabajo físico que conlleva, sino también por la presión psicológica, porque la situación que están viviendo ellos también es muy sensible", afirma.

La portavoz explica que los agentes se enfrentan a una situación de tensión constante, con insultos y provocaciones y algunos episodios en los que se han producido heridos entre policías y militares. "Los compañeros están ya exhaustos. Trabajan de manera incesante, con jornadas muy, muy largas. Hay compañeros que están doblando turnos", asegura.

Alarcón pone como ejemplo la situación de algunos de los agentes que participaron en el dispositivo: "Hay compañeros que trabajaron ayer hasta las 23:00 de la noche y hoy a las siete estaban en pie".

"Están agotados y, luego, dónde están descansando. Ese es otro debate en el que tampoco quiero entrar mucho porque ya hemos hablado mucho del tema", añade. En este sentido, agradece el alojamiento que los militares están proporcionando a los agentes, aunque insiste en que las fuerzas de seguridad están "completamente saturadas" y "cansadas" después de semanas de operativo.

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