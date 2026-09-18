Vico, tras decir Ayuso que 'por qué no la creen' con el ático: "El ciudadano no tiene que hacer un ejercicio de fe con respecto al político"

El filósofo David Vico reacciona y analiza las declaraciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el ático de la discordia, negando toda evidencia y preguntando por qué no la creen.

En el torrente de declaraciones que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el ático de la discordia, en las que no ha despejado las dudas y ha escurrido el bulto asegurando: "A mí qué me importa, no es mi gestión". Además, ha insisitido de forma reiterada en que por qué (los periodistas) no la creían.

Pero, como explica el filósofo David Vico, en directo en Al Rojo Vivo, tras escuchar estas declaraciones, "el ciudadano no tiene que hacer un ejercicio de fe con respecto al político. Es el político quien tiene que dar explicaciones y razones suficientemente convincentes".

Y si estuviese en un proceso judicial, añade, "lo que podría pedir, muy justamente, es: dejemos en paréntesis este juicio popular hasta que haya una sentencia. Pero mientras no haya nada de esto, pedir a la gente que le crea, es pedirle fe a la gente". Y la gente, insiste y concluye Vico, "no tiene por qué tener fe ninguna. Hay que darle pruebas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido