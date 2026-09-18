El portavoz del Gobierno de Ceuta: "El cálculo estimativo es que ya se superan los 20.000 migrantes en Ceuta"

El portavoz del Gobierno de Ceuta advierte de que el traslado de migrantes al puerto no resolverá la situación si no se contabiliza a quienes permanecen en la ciudad y se activan los procesos de devolución.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha valorado el traslado de los migrantes desde las playas hasta el nuevo campamento habilitado en el puerto, una operación que, según ha señalado, se ha vivido "con mucha tensión" y también "con mucha tristeza" por las imágenes que se han producido durante la jornada.

A su juicio, se trata de un nuevo intento del Gobierno central de buscar un emplazamiento para acoger a los migrantes en una zona especialmente sensible. "Es una zona con muchísimos problemas en materia de seguridad, con infraestructuras críticas en su entorno", ha señalado.

El portavoz considera que el traslado se ha producido sin conocer todavía con exactitud cuántas personas permanecen en la ciudad ni cuántas se encontraban inicialmente en las playas del Trampolín y Benítez. El campamento del puerto, con capacidad para unas 1.800 personas, ya ha alcanzado las 1.700.

"El Gobierno desconoce cuántas personas quedan en nuestra ciudad y desconoce cuántas personas realmente había en el entorno de la playa del Trampolín y la playa de Benítez", ha afirmado.

Según sus estimaciones, tras el traslado, las playas habrían vuelto a concentrar a entre 2.000 y 3.000 personas. Por ello, reclama que se refuercen los mecanismos para conocer el número real de migrantes que permanecen en Ceuta y que se pongan en marcha los procesos de devolución.

"Si no se aplican los medios suficientes para saber cuántas personas quedan y se inician ya de una vez los procesos de devolución, creo que de poco vamos a ir avanzando y estas imágenes, lamentablemente, se van a repetir cada vez que haya que buscar un nuevo emplazamiento", ha advertido.

El cálculo de migrantes en Ceuta

Preguntado por una estimación del número de migrantes que permanecen actualmente en la ciudad, el portavoz asegura que hace un cálculo "conservador" y "siempre hacia la baja".

Parte de los aproximadamente 4.100 migrantes que, según los datos oficiales que cita, permanecen en los campamentos, a los que suma los 1.700 trasladados al nuevo recinto del puerto y las entre 2.000 y 3.000 personas que, según sus estimaciones, habrían regresado a las playas y a otras zonas de la ciudad.

A esta cifra añade alrededor de un millar de personas que, según explica, permanecerían dispersas por acantilados, montes o diferentes puntos de Ceuta y que no acudirían a los campamentos a recibir alimentos.

También incorpora a su cálculo a las personas que ya se encontraban en el CETI y a los menores extranjeros no acompañados. En este último caso, señala que actualmente hay unos 2.100 menores y que la cifra podría superar los 3.000.

Con todos estos datos, el portavoz sitúa en más de 13.000 las personas que estarían actualmente en Ceuta y, al incorporar las salidas de la ciudad, eleva su estimación hasta cerca de 20.000 personas que habrían llegado a Ceuta durante esta crisis.

"Estamos rondando las 20.000 personas. Y hablo de cifras muy conservadoras, de datos oficiales que se han ido dando más o menos", ha asegurado.

"La gente está desolada"

Sobre cómo está viviendo la población de Ceuta esta situación, el portavoz del Gobierno autonómico asegura que existe una creciente preocupación entre los ciudadanos.

"La gente está desolada, con muchísima tristeza por la situación y con muchísima preocupación. Obviamente, la tensión cada vez es mayor y, sobre todo, hay una sensación de abandono", ha afirmado.

El portavoz considera que la respuesta del Gobierno central no ha estado a la altura de la situación que, a su juicio, atraviesa la ciudad. Critica que la llegada masiva de migrantes se esté tratando como una "crisis migratoria" gestionada mediante procedimientos ordinarios.

A su juicio, esos mecanismos no están permitiendo resolver la situación, tanto en el caso de los menores como en el de los adultos. "Al final estamos viendo lo que vemos día a día: este caos, por llamarlo de alguna forma, en el que está inmersa la ciudad de Ceuta", ha señalado.

Además, recuerda que la situación se prolonga ya durante casi 50 días y reclama que se hayan activado antes los mecanismos de devolución hacia Marruecos. "Creo que es un tiempo considerable para que, por lo menos, la primera devolución en lo esencial aquí se hubiera producido ya hacia Marruecos", ha concluido.

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