Ayuso no despeja las dudas sobre la compra del ático: "A mi qué me importa, no es mi gestión. Lo juro, no es para mí"

Los detalles "Yo jamás me he querido comprar una casa con dinero público para vivir yo, como hacen tantos", acusa la presidenta madrileña señalando a otros políticos a los que según ella no se les "fiscaliza".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha expresado su descontento con los periodistas por las preguntas sobre el ático de lujo adquirido por la Comunidad para "autoridades". Ayuso ha negado cualquier interés personal en el inmueble, afirmando que no es parte de su gestión y que no planea vivir allí. Ha criticado a los medios por enfocarse en este tema en lugar de otras cuestiones, como los incendios que han afectado a la región. Ayuso ha insistido en que desea vivir como una persona "normal" y ha defendido su gestión económica, aunque no ha aclarado el futuro del ático.

Enfado monumental de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con los periodistas que le preguntan por el ático de lujo que la Comunidad de Madrid compró para uso de "autoridades".

La 'popular' recrimina a los medios la insistencia que muestran por saber los detalles del movimiento inmobiliario por el que su gobierno, a través de la empresa pública Planifica Madrid compró un ático de más de 400 metros por 6,3 millones de euros. "A mi qué me importa, no es mi gestión. Lo juro, no es para mí", ha insistido Ayuso a prguntas sobre quién dio la orden de compra.

"Jamás en la vida he pensado vivir en ese inmueble. No tengo el más mínimo interés en vivir en él", ha explicado defendiendo que ella ya está de alquiler en otro inmueble. "Yo jamás me he querido comprar una casa con dinero público para vivir yo, como hacen tantos. Y otra cosa. En siete años nunca he tenido una casa para vivir. Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones", ha seguido intentando guiar a los periodistas para que pregunten a otros políticos. "Hay 15 ministros con viviendas oficiales, ¿sabéis?", ha seguido irónica.

"Como ya no hay novio, ahora hay ático. Y cuando no sea el ático será no sé qué. Y llevo aquí siete años, siete años. Todos los días que me hacéis preguntas que no le hacéis al resto de los políticos de este país", ha acusado Ayuso.

Sin contestar a preguntas concretas sobre las incógnitas que rodean al ático de lujo comprado con dinero de los madrileños, Ayuso ha seguido enumerando una serie de presuntos agravios porque, según ella, no tiene "un sueldo vitalicio" como otros, se paga sus vacaciones, su casa y sus aviones.

"Yo creo que ya está bien. No me puedes hacer preguntas técnicas que no son de mi competencia (...) Mi competencia es gestionar 30.000 millones de euros de presupuesto, traer la Fórmula Uno, traer riqueza y prosperidad a Madrid", ha seguido.

Un discurso 'improvisado' en el que Ayuso ha tirado del argumentario de estos meses intentando también poner el foco en la gravedad de los incendios, como si hablar de ambos temas fuera incompatible. "Nunca quisisteis preguntar una sola vez cómo se encontraba la gente. Gente que ha perdido sus casas, sus fincas, sus animales, todo el verano, todos los días respondiendo a la prensa", ha criticado sobre los incendios. "Se ha quemado mi pueblo", ha añadido compungida.

"Yo qué sé, si la compra o no la compra, ¡a mí qué me importa! Yo desde luego no quiero una casa para mí y mucho menos gastarme dinero de nadie. En un momento en el que la sierra oeste está hundida", ha reiterado Ayuso. "La vivienda no da derecho a que todo lo que me rodea sea arruinado y perseguido. Ya no sé cuántas explicaciones voy a dar. Lo que sí sé, igual lo juro y lo puedo demostrar de mil maneras, que yo no quiero una vivienda ni quiero una residencia oficial para vivir, pero porque no me hace falta y porque quiero tener vecinos", ha insistido.

En este punto del discurso, Ayuso ha reiterado que quiere vivir como una persona "normal" a pesar de que ser "una persona pública", que no tiene anonimato y que debe cuidar su "seguridad". "Vives en unas condiciones muy duras", ha clamado sobre su exposición a los medios. "Entonces, lo único que a mí me da alegría es tener vecinos que tengan sus perros, sus niños. Me gusta", ha insistido simulando incluso una conversación con eso vecinos que le alegran el día. "¿Qué tal, presidenta? Buenos días. ¿Cómo está? Te he traído fruta. Te la intercambio. Cosas normales de vecindad. Me gusta tener vecinos. Me gusta ser normal. Me gusta pagarme las cosas", ha continuado.

Sobre lo que pasará en el futuro con el ático, Ayuso no ha sido tampoco muy clara. Pero no ha mostrado demasiada urgencia en conseguir que se venda. "El dinero no está perdido, esa casa se irá revalorizando con el tiempo", ha asegurado.

"Os habéis puesto ya en octubre y en noviembre, cuando yo no sé cómo van a hacer las obras de Sol. Yo no sé si finalmente empiezan cuando tienen que empezar. No sé dónde me voy a ir. En mi primera rueda de prensa os dije claramente. Puede que sea para mí o que se vaya un consejero, porque a lo mejor yo me quedo en la Consejería de Presidencia y mando al consejero de Presidencia allí. No lo sé", ha terminado sin desvelar si finalmente terminará haciendo uso del ático.

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