Miguel Ángel Campos: "Todas las explicaciones sobre el ático que el Gobierno de Ayuso no quiere dar las va a tener que dar en un juzgado"

El periodista Miguel Ángel Campos explica en este vídeo de Al Rojo Vivo los avances judiciales tras la compra del ático de 6,3 millones por la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, analiza el "primer paso que dado" la jueza Rosario de Fátima, que ha consultado a la Fiscalía si es competente para investigar varias denuncias sobre la compra, por 6,3 millones de euros, de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

"Lo que hace en una providencia es dar cuenta de que tiene los escritos de las tres acusaciones y le pide a la Fiscalía que informe sobre la competencia, sobre si el Juzgado n.º 8 de Madrid es competente para iniciar esta investigación por la compra del ático de lujo por parte del Gobierno de Ayuso, o debe inhibirse en una instancia superior por afectar a algún aforado", explica y detalla Campos, señalando que suele ser el proceso habitual.

En este caso, añade el periodista, "ya la propia denuncia de Iustitia Europa apuntaba que podría afectar al consejero de Presidencia e incluso a la propia Isabel Díaz Ayuso, y la jueza pregunta por esa competencia. Pero es un mero formalismo".

Seguramente, según el periodista, lo que haga ahora la Fiscalía es "decirle que ya veremos, que ya hablaremos de la competencia. De momento, eres competente para investigar esta causa". Así, pide toda la documentación para iniciar las diligencias y la investigación.

"Todas esas explicaciones que el Gobierno de Madrid parece que no quiere dar, sobre quién dio la orden, de dónde se trajo ese dinero para poder adquirir con 6,3 millones de euros ese ático, para qué, etc., todo eso se lo va a tener que dar sí o sí, y con documentación original y oficial, al Juzgado n.º 8", concluye contundente Campos.

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