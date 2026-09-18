Llamazares, ante el "torrente de argumentos contradictorios" de Ayuso: "Tapan la evidencia de que ha intentado comprarse un ático"

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria por Oviedo', reacciona en directo, en Al Rojo Vivo, a las declaraciones que ha dado sobre el ático la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria por Oviedo', reacciona a lo que él ha llamdo "torrente" de declaraciones que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el ático: "A mí qué me importa, no es mi gestión. Lo juro, no es para mí".

"No está dando explicaciones, creo que está fuera de sí. Y es muy difícil. Es un torrente de argumentos contradictorios que lo que hacen es, en definitiva, tapar una evidencia: ha intentado comprarse un ático por un mecanismo totalmente irregular", afirma Llamazares.

Porque, además, añade, "nadie discutiría que un presidente de comunidad tiene labores institucionales y puede tener una vivienda institucional", pero esto "ha sido intentar hacerlo por detrás", remata Llamazares.

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