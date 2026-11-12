Así suena el nuevo villancico de Aruser@s: "¡Vamos a hacerle la competencia a David Bisbal!"

Los colaboradores de Aruser@s se preparan para la Navidad con una canción propia que repasa algunos de los nombres y momentos más característicos del espacio.

Parece que esta Navidad los Aruser@s se están preparando por todo lo alto. Después de desvelar que el programa tendrá su propio juego, del que esperan dar más detalles próximamente, los villancicos con referencias a los colaboradores y a los momentos más destacados del espacio también tienen su hueco.

Ha sido Tatiana Arús quien ha sorprendido a sus compañeros en el plató al presentar el primer villancico de Aruser@s, una nueva propuesta musical con la que el equipo quiere poner la banda sonora a estas fiestas. "Se nos está yendo de las manos el tema de los villancicos del programa", ha reconocido Alfonso Arús entre risas al escuchar la canción.

El villancico de Aruser@s, letra a letra

Din don dan, suena la campana

Aruser@s despierta la mañana

Din don din, qué felicidad

Ya llegó la fiesta, de la Navidad

Alfonso sonríe, comienza la función

Angie nos alegra, con su corazón

Hans trae risas, Tatiana emoción

Arthur y Alba se unen a la canción

Elena y Lourdes se ponen a cantar

Con María Moya, vamos a bailar

Óscar y David nos hacen disfrutar

Y Sebas Maspons nos viene a animar

Una canción con la que el programa apuesta por el espíritu navideño y por el humor que caracteriza a sus colaboradores. "Me gusta, ¡vamos a hacerle la competencia a David Bisbal!", ha asegurado entre risas el presentador del programa, mientras Hans Arús ha pronosticado que el proyecto podría crecer rápidamente: "En dos semanas tenemos un disco". "Creo que el año que viene deberíamos hacer una gira y nos preparamos las coreografías", ha propuesto Elena G. Godessart.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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