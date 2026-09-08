Beatriz Parera, sobre el informe secreto de Interior sobre periodistas: "Hubo gente dentro del Ministerio que se resistió a participar"

La periodista ha destacado que una de las cosas que más le sorprendió cuando preguntaron al Ministerio del Interior por estas listas fue ver que admitían que existían con completa normalidad. "Es escalofriante", ha reconocido.

El Ministerio del Interior elaboró un informe secreto de decenas de periodistas con comentarios sobre su ideología. Beatriz Parera, una de las periodistas que aparece en esta lista, ha desvelado en Al Rojo Vivo que hubo gente que "se resistió a participar en la elaboración del informe".

Parera ha recalcado que el problema no está solo en que se realice esta lista, recordando que lo ha hecho el Ministerio del Interior de un Gobierno que cuando comenzaron a salir las primeras informaciones de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y otras causas judiciales que le afectaban, lo que defendían era que determinadas informaciones eran "bulos de la ultraderecha".

"Es el mismo Gobierno que habla de la cloaca mediática y que sufragaba la actividad de otra cloaca, la del PSOE, dirigida por Leire Díez y que se ocupaba de desinformar", ha recordado.

La periodista ha admitido que una de las cosas que más le sorprendieron fue ver cómo, al preguntar por estas listas, no dudaron en admitirlo con total normalidad. "Es escalofriante", ha reconocido, indicando que no puede entender cómo le llegaron a decir que no sabían dónde estaba la noticia en este asunto.

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