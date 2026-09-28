Antonio Maestre: "Si Sumar no quiere suicidarse políticamente no debe tocarse una coma del 'decreto Maricarmen'"

El periodista indica que aquellos partidos a la izquierda del PSOE deben apostar por no reducir del citado decreto. "La masa social de la izquierda está en un lugar mucho más radicalizado en materia de vivienda", afirma.

La izquierda ha unido fuerzas para presionar al PSOE y así conseguir verdaderos cambios en cuanto a las políticas de vivienda y que este martes se apruebe el llamadao 'Decreto Maricarmen'. Yolanda Díaz, de Sumar, incluso, ha manifestado la necesidad de movilizarse si no se aprueban medidas que, de verdad, pongan soluciones a este problema.

Antonio Maestre expone que la única solución para Sumar, "si no quiere suicidarse políticamente, no tanto Sumar sino cualqueir partido a la izquierda del PSOE, es que este martes, en el Consejo de Ministros vaya el 'Decreto Maricarmen sin tocar una coma".

"Tal cual, sin reducirlo nada", añade, "y desde ahí hasta que se vote en el Parlamento presionar al resto de formaciones para que lo aprueben", añade. El periodista considera que "la masa social de la izquierda está en un lugar mucho más radicalizado en materia de vivienda de lo que ahora es capaz de representar Sumar".

El periodista que si el PSOE dice que no deberían "no aceptar que descafeinen, ni un poquito, el 'Decreto Maricarmen' si quieren sobrevivir". "La masa social de la izquierda está a otra cosa", indica, "el PSOE quiere reducirlo para conseguir, desde el origen, los votos de Junts y el PNV que lo haga y asuma las consecuencias".

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