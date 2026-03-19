El análisis de Joan Tardà sobre la guerra en Irán: "Tengo la impresión de que estamos instalados en un nuevo paradigma"

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, reflexiona sobre la guerra desatada en Irán hace ya veinte días. En el vídeo, los detalles.

Cuando se cumplen 20 días del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el conflicto escala una vez más con el ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo, que ha provocado que el precio del gas natural se haya disparado casi un 30%.

Por su parte, Donald Trump ha asegurado que no sabía nada de este ataque, pero algunos medios internacionales, como Axios, lo desmienten y aseguran que el presidente de los EEUU sí sabía de este ataque.

Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, reflexiona sobre esta guerra después de haber vivido otras crisis enérgetica que tenía que ver con el Golfo como la del 73: "Uno tiene la percepción que incluso los estados agresores, en otros tiempos no muy lejanos, tendían a crear un relato de justificación que pudiera salvarles ante la historia, si no de inmediato, las futuras generaciones".

Y ahora, añade el político, "tengo la impresión de que estamos instalados en un nuevo paradigma. Es decir, ya ni tan solo los estados agresores, sean o no democracias, tienen ningún reparo en dar carta de naturaleza a lo más inesperado y a todo aquello que, quizás, jamás hubiéramos pensado que se iba a normalizar".

De modo que, "me pregunto", afirma Tardà, si "incluso aquellos estados que saben que aun cuando ganaran la guerra, quedarían muy maltrechos económicamente, esto no puede pararles".

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