Precintadas varias zonas del Congreso por olor fuerte y picor de ojos tras la expulsión de la diputada que sacó un bote de gas pimienta

El contexto Momentos antes de precintarse varias dependencias del Congreso al detectarse gas pimienta, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado a la diputada del PP Ana Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta al considerarlo "un arma".

La Policía ha precintado varias áreas del Congreso de los Diputados tras detectarse gas pimienta en un baño, según fuentes parlamentarias a laSexta. El aviso llegó a las 10:26 desde una delegación de Mauritania, cuyos miembros experimentaron síntomas al intentar usar el baño. Coincidiendo con el incidente, en el Pleno, la presidenta Francina Armengol pidió a la diputada del PP Ana Vázquez entregar un bote de gas pimienta. La Policía acordonó la zona y la cafetería cercana debido al olor. El protocolo de riesgos laborales clausuró y ventiló las áreas afectadas, mientras varias personas fueron atendidas por molestias.

La Policía ha precintado varias dependencias del Congreso de los Diputados al detectarse gas pimienta de un spray vaciado en un baño, según confirman fuentes parlamentarias a laSexta. Los efectivos policiales han recibido el aviso a las 10:26 a través de una delegación de Mauritania que había intentado usar esos baños, saliendo apresuradamente del baño y con una integrante de dicha delegación teniendo que salir con fuertes síntomas y siendo atendida.

Este precintado de varias estancias del Congreso coincide con el episodio ocurrido en el Pleno cuando la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha instado a la diputada del PP Ana Vázquez a entregar un bote de gas pimienta que ha mostrado desde su escaño al considerarlo "un arma".

Al dar la voz de alarma, la Policía optó por acordonar la zona donde se encuentra el aseo así como la cafetería del 40, pues el personal de cocina había denunciado que llegaba el olor. Los agentes van a revisar todas las imágenes para aclarar lo sucedido.

En la zona se ha detectado un fuerte olor y quienes han pasado por allí han notado un notable picor de ojos y de garganta. Hasta el lugar acudió el comisario del Congreso con más policías y personal de la Cámara Baja.

Según trasladan fuentes de prevención de riesgos laborales del Congreso a laSexta, el protocolo es clausurar las zonas y ventilar, dando dos horas de tiempo hasta que el secretario general decida qué hacer con las mismas. Hay varias personas atendidas en el gabinete medico por molestias en la garganta.

Del mismo modo, se han desalojado los despachos de Vox porque se han quejado del olor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido