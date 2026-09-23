Aina Vidal responde a Ana Vázquez (PP) tras llevar un bote de gas pimienta al Congreso: "Si de verdad quiere proteger a las mujeres de Ceuta, que rompa los acuerdos con Vox"

La diputada Ana Vázquez (PP) ha enseñado un bote de gas pimienta durante su intervención en el Congreso para recriminar al Gobierno que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de migrantes. La diputada Aina Vidal, portavoz de Comuns en el Congreso, le ha respondido en Al Rojo Vivo.

Aina Vidal, portavoz de Comuns en el Congreso de los Diputados, ha respondido a las declaraciones que Ana Vázquez, diputada por el PP, ha dado en Al Rojo Vivo por la polémica ocurrida en la Cámara baja, durante la sesión de control de este miércoles, 23 de septiembre, con un bote de gas pimienta.

Vázquez ha enseñado este bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Posteriormente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la ha expulsado del hemiciclo por considerar este bote un "un arma", según la legislación vigente de la Cámara baja.

Minutos después, Vázquez criticaba lo ocurrido en Al Rojo Vivo y animaba a las mujeres a usar este producto: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire", insistía de forma reiterada.

"Ver una diputada, a una persona que además conoce los aspectos de Interior, arengar a que las mujeres lleven armas por la calle... Me da igual que sea un spray pimienta. Claro que no hace falta licencia, tampoco para llevar un cuchillo. ¿Nos hemos vuelto todas locas o qué pasa? ¿Esta señora no sabe lo que es un acoso? ¿No ha tenido una sola ocasión para vivir el miedo que se vive?", responde contundente Vidal.

Además, explica la diputada que "los especialistas lo que nos dicen es, precisamente, que es peligroso llevar este tipo de armas porque no sabes usarlas".

Por su parte, Antonio García Ferreras, señala que "ahora mismo, en Ceuta muchas mujeres portan esos símbolos porque tienen miedo", a lo que Vidal responde: "Si esa señora (Vázquez) quiere proteger a Ceuta y quiere proteger a las mujeres, lo primero que tiene que empezar a hacer es romper todos los acuerdos con Vox, que niega la violencia de género y que además está haciendo la vida imposible a los migrantes y a las personas racializadas".

"No me extraña que este domingo viéramos imágenes tan duras como gente paralizando a un coche y gente dentro diciendo que creían que les iban a matar. Es por gente como ella que esto sucede. Y además, por cinco minutos de atención. Qué verdad", remata Vidal en Al Rojo Vivo. En el vídeo podemos conocer al completo la polémica y la respuesta completa de Vidal.

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