Juanma Lamet, sobre el delegado del Gobierno en Ceuta: "Se está planteando dimitir después de una gestión que no tiene un pase"

El periodista de 'El Mundo' apunta a una posible dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta ante la creciente presión por su gestión de la crisis y tras conocerse documentos que, según sostiene, acreditarían que el CNI informó a la Delegación.

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha apuntado a la posibilidad de que el delegado del Gobierno en Ceuta pueda presentar su dimisión en cualquier momento. Según ha explicado, la presión sobre él habría aumentado hasta el punto de que miembros del Ejecutivo ya estarían interesándose por cuándo podría producirse su salida.

"Si la presión sobre él es muy fuerte, incluso miembros del Gobierno están interesándose ya por el momento en el que pudiera presentar su dimisión y están llamando al mando único, que es el que nos informa de que se lo está pensando", ha señalado Lamet en Al Rojo Vivo.

El periodista considera que el delegado del Gobierno debería asumir responsabilidades por la gestión de la situación, especialmente después de que hayan trascendido documentos y comunicaciones que, según sostiene, demostrarían que el CNI sí informó a la Delegación del Gobierno.

"Le está dando vueltas a dimitir después de una gestión que yo creo que no tiene un pase. Me parece que haría bien en dar un paso al lado y asumir su responsabilidad, porque la tiene y es muy clara", ha afirmado.

Lamet también se ha referido al papel de Marruecos y a la información que, según su versión, habría recibido de los servicios de inteligencia españoles: "El CNI sí que informó a Marruecos y Marruecos, en aquel momento, no hizo nada".

En este sentido, ha defendido que la actuación de las autoridades marroquíes tiene un impacto directo sobre los movimientos en la frontera: "Cuando Marruecos mueve un solo dedo, no entra nadie por la frontera. Como hoy va a ocurrir, no entra nadie".

Finalmente, Lamet ha valorado el cambio de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a Marruecos. "Celebro que por fin Pedro Sánchez cambiara el guion y se alineara con todos los demás ayer y dijera lo que es la verdad: que tenemos evidencias sólidas y comprobables de que Marruecos no hizo todo lo necesario para frenar la avalancha", ha concluido.

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