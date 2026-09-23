Ferreras, sobre el desahucio de Maricarmen: "Les pediría a los políticos que dejen de tirarse la mierda unos a otros porque es una responsabilidad compartida"

Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada de la vivienda en la que vivió durante más de 70 años. Ferreras reclama responsabilidad política ante un caso que, según denuncia, no es un hecho aislado y ha apuntado a otro desahucio previsto en Madrid.

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha reaccionado a una noticia que ha generado una gran movilización: Maricarmen, de 87 años, ha sido finalmente desahuciada de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas. Al cuarto intento, la mujer ha tenido que abandonar su casa después de una mañana marcada por la tensión, las cargas policiales y las dificultades de acceso para la prensa que trataba de informar de lo que estaba ocurriendo en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid.

Ferreras ha puesto el foco en la responsabilidad política ante este tipo de situaciones y ha reclamado que se deje de utilizar el caso como motivo de enfrentamiento entre partidos. "Les pediría a todos los políticos que dejen de tirarse la mierda unos a otros porque esto es una responsabilidad compartida de todos", ha señalado durante el programa.

El presentador ha insistido además en que el caso de Maricarmen no es un hecho aislado y ha apuntado a otro desahucio previsto en Madrid. "Hay otro desahucio en Madrid de un padre y su hijo que también se van a la calle, en Vallecas", ha añadido.