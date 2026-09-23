Lamet, tajante sobre la vivienda tras el desahucio de Maricarmen: "Esto va a ir a peor como no se intervenga el mercado"

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, reacciona contundente al desahucio de Maricarmen, de 87 años: "El Estado le ha fallado dramáticamente".

Maricarmen ha sido desahuciada de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas, en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. Al cuarto intento se ha acabado dejando sin vivienda a la mujer de 87 años. "El Estado le ha fallado dramáticamente a Maricarmen", afirma contundente el periodista de El Mundo, Juanma Lamet, quien añade: "Este desahucio es símbolo de la deriva inmoral de la vivienda y del problema de acceso a la vivienda en España

Primero, desde lo privado: "No han tenido ni la más mínima piedad humanitaria de no forzarla a irse porque no querían pagar el alquiler, no le estaban poniendo en alquiler para que lo pagase, sino para que no pudiera pagarlo y se fuera", explica el periodista.

Pero también, añade, le han fallado desde el lado público: "El Ayuntamiento, por no ponerle una solución habitacional; la Comunidad de Madrid por no hacer política de vivienda para inundar de vivienda pública barata, que presione a la baja el precio de la vivienda en alquiler y compra en la ciudad y el Estado, porque ha hecho mucho menos de lo que prometió la Administración central. Hay que ponerles un suspenso a todos".

Así, insiste y finaliza Lamet: "Esto es un símbolo de lo que pasa en España y va a ir a peor como no pongamos paliativos y se intervenga el mercado. Pero intervenir de verdad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.