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La surrealista excusa de un hombre para justificar una infidelidad: "Dijo que era por falta de calcio"

Verónica Ureta se cuela en los 'zascas' de Aruser@s tras desvelar en 'Estando contigo' la surrealista excusa de una expareja tras serle infiel.

La surrealista excusa de un hombre para justificar una infidelidad: "Dijo que era por falta de calcio"

Alfonso Arús recupera en los 'zascas' un momentazo de Verónica Ureta en 'Estando contigo', de Castilla-La Mancha Media, hablando sobre infidelidades.

La tertuliana cuenta en el programa una experiencia personal con una expareja que, después de ser descubierta siendo infiel, intentó justificar su comportamiento de una manera de lo más peculiar. "En una ocasión, un infiel y mentiroso me dijo que lo era por razones médicas, por falta de calcio", relata Verónica Ureta.

Una excusa que, por supuesto, no pasa desapercibida en los 'zascas' de Aruser@s.

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