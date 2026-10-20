Belén Carreño, tras las críticas de Ayuso a los manifestantes por la educación pública: "La Comunidad de Madrid es la única que no ha revertido los recortes de 2008"

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue criticando a los profesores que estén en huelga manifestantes a favor de la educación pública. La periodista Belén Carreño lo analiza en Al Rojo Vivo.

Los profesores de la Comunidad de Madrid siguen en huelga y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado ya varias veces contra ellos y ha culpado al propio presidente del Gobierno del Gobierno de "querer quemar las calles de Madrid".

La periodista Belén Carreño quiere matizar que, en contra de lo que piensa Ayuso, "los huelguistas realmente recibieron muy mal la convocatoria de anticipo electoral porque ellos creen firmemente que esto es malo para sus reivindicaciones (...) ya que los profesores tenían convocada la huelga desde el mes de junio".

"Ellos creen lo contrario de lo que cree Isabel Díaz Ayuso, creen que esto favorece a la presidenta para no se entrase a negociar enmarcando esto dentro de una posible cesión de la derecha con estas fuerzas", matiza la periodista.

Por otro lado, quiere remarcar las demandas de los profesores manifestantes: "La enseñanza pública en Madrid se está manifestando porque la Comunidad de Madrid es la única comunidad de España que no ha revertido los recortes de 2008".

Esto es, "cuando todos los datos macroeconómicos, todos los datos económicos que la presidenta, además, luce en cada una de sus conferencias, dicen que Madrid no es que sea la comunidad más rica de España, es que cada vez es más rica, en comparación con las otras comunidades. Y sin embargo, es la única que no ha revertido las condiciones a sus profesores, lo cual es una absoluta hipocresía", aclara la periodista.

Y por último, Carreño quiere recordar la situación actual de las escuelas infantiles, que dependen del Ayuntamiento: "El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar una bajada del IBI, que es como se financia. Es como increíble, ¿no?".

Esto es, "nos están diciendo que la ciudad y la comunidad autónoma más rica de España, no tiene recursos, porque es lo que aducen, para ni siquiera sentarse en la mesa de negociación y tratar con este desprecio a los educadores, a los profesionales públicos, a los funcionarios, y bajan más los impuestos justo antes de las elecciones", critica Carreño.

Realmente, concluye la periodista, es muy difícil de explicar cómo se puede ser tan hipócrita cuando se enfrenta a esta situación en la que los servicios públicos están a punto de estallar".

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