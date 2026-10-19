El juez Llarena rechaza un recurso de Vox y confirma el levantamiento de la orden de detención contra Puigdemont

Los detalles El magistrado revalida su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención contra Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig.

El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de Vox contra el levantamiento de la orden de detención de Carles Puigdemont. Llarena ha ratificado su decisión de dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura del expresidente catalán y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía al delito de malversación. Aunque no concluye el sumario, el juez subraya que la doctrina del Constitucional debe cumplirse, incluso si no se comparte. Este fallo allana el camino para el regreso de Puigdemont a España, quien espera la aplicación plena de la ley de amnistía.

El juez Pablo Llarena de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha rechazado este lunes un recurso de Vox contra el alzamiento de la orden de detención de Carles Puigdemont al considerar que la interpretación del Supremo no era inadmisible o imprevisible y aconsejaba una mesura que no se advierte en la censura del Tribunal Constitucional.

En su auto, el magistrado ha acordado auto revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana, así como de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa.

El instructor de la causa del procés desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular contra su auto de 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente dichas órdenes de detención.

La resolución dictada este lunes indica que el alzamiento comprende las requisitorias y, en su caso, los mandamientos de ingreso en prisión que traigan causa exclusiva de dichas órdenes. Del mismo modo, ordena librar con carácter urgente los mandamientos y oficios necesarios para la observación y conocimiento de esta resolución, con inmediata cancelación, en su caso, de la orden de detención en los registros y sistemas informáticos correspondientes, interesando confirmación de la recepción de las comunicaciones y del cumplimiento de lo acordado.

Llarena anima a aplicar la doctrina del TC aunque no la comparta

El juez indica que el presente pronunciamiento se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos, ni sustituye a la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente. En ese sentido, recuerda que en el procedimiento ordinario, ese pronunciamiento corresponde a la Sala de enjuiciamiento.

Sin embargo, subraya que la necesidad de completar esa tramitación no justifica conservar unas órdenes cuya razón de mantenimiento ha quedado privada de eficacia por la doctrina constitucional aplicable, por lo que su alzamiento debe, por ello, ser inmediato.

El magistrado destaca que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por el Constitucional. "Que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. La mayoría resuelve la controversia y su decisión vincula, pero los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal".

El auto recuerda las razones en las que el Tribunal Supremo se basó para considerar el delito de malversación objeto de la causa no amparado por la Ley de Amnistía en virtud de las exclusiones señaladas en su artículo 1, por entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial.

El Supremo, añade el auto, no situó la ventaja en la recepción de dinero, sino en la liberación de una carga económica, y entendió que quienes habían asumido determinados compromisos de gasto, los hicieron recaer sobre el patrimonio público fuera de sus facultades legales, evitando así soportar personalmente lo que decidieron hacer.

¿Vía libre para la vuelta de Puigdemont?

Con el rechazo de este recurso por parte del Supremo, el camino para la vuelta de Carles Puigdemont a España parece despejarse. Desde su equipo explicaron a laSexta que volvería al país cuando la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía.

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El líder independentista estaba esperando a que el Tribunal Supremo archivase la causa de manera definitiva y aplicase la ley de amnistía en su totalidad, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional, que avaló amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista, formalizase su fallo y fuese publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El expresidente catalán dispone de varios planes alternativos para su regreso a Cataluña y que aspira a que este se lleve a cabo con un carácter institucional, mientras que han evitado dar más detalles sobre la fecha concreta en que podría producirse su vuelta, que en cualquier caso no debería demorarse mucho.

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