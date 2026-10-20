Ángel Munárriz analiza la campaña del PSOE: "Es un deseo de decirle a los suyos que todavía estamos vivos y que vamos a intentarlo"

El periodista de El País Ángel Munárriz analiza en directo en Al Rojo Vivo el beso entre el presidente del Gobierno y su esposa en el Comité Federal del PSOE, así como la campaña que están haciendo los socialistas de cara a las elecciones generales del 29N.

El PSOE está tirando en esta campaña de optimismo y de amor, mucho amor, tal como se pudo ver en el Comité federal del partido de este pasado sábado en Fuenlabrada con la declaración de amor, beso incluido, del presidente del Gobierno a su mujer y con el baile que viralizó el propio Pedro Sánchez.

"Creo que el PSOE y Pedro Sánchez están intentando devolver un poco el tono de campaña a aquello que consiguieron en el arranque en 2023, con aquel presidente sonriente, optimista, que iba a los podcasts juveniles a mostrarse muy cercano, muy próximo y que consiguió desde el principio activar a su electorado, también con el aporte que hizo, con muchas vertientes optimistas también, José Luis Rodríguez Zapatero, del que ahora no disponen", analiza el periodista de El País, Ángel Munárriz.

De este modo y, según el periodista, "más que controlar el marco, esto es un intento al menos de controlar el estado anímico con el que se dirigen a los suyos y obviamente provocar un cambio de estado de ánimo en el electorado, que no es inmune a la catarata de encuestas que dicen que a pesar de la convocatoria electoral y a pesar del supuesto cambio que iba a suponer que la campaña se desarrollase en torno a la vivienda, comprueban que los bloques siguen ahí, que se ha movido muy poquito voto, según las encuestas, y que el PP está ahora mismo cerca del poder".

Por tanto, este intento de campaña optimista que al periodista le recuerda a la de Podemos en 2026, "tiene más que ver con un deseo de decirle a los suyos todavía estamos vivos, vamos a intentarlo, un poquito de ánimo, insuflar ánimo a un electorado que sigue, no lo olvidemos, muy altamente desmovilizado", concluye Munárriz. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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