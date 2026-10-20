Alberto Garzón, sobre la crisis en Francia: "Hay algo que nos habla del agotamiento del modelo de posguerra de la UE"

El exministro analiza en Al Rojo Vivo las causas sociales y económicas de las protestas europeas y señala la desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de expectativas como factores que alimentan el descontento ciudadano.

Alberto Garzón ha analizado en Al Rojo Vivo la oleada de protestas y disturbios que sacude a varios países europeos, con Francia como uno de sus principales focos. El exministro y economista ha examinado las causas sociales y económicas que alimentan estas movilizaciones, desde el encarecimiento del coste de la vida hasta las dificultades de acceso a la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. "Tenemos singularidades por parte de las protestas. Se están solapando la huelga de estudiantes y la movilización de estudiantes que comenzó en Francia, a la que se fueron sumando otra serie de movilizaciones de estudiantes de institutos", ha explicado.

Para Garzón, más allá de las particularidades de cada país, existe un denominador común: una creciente frustración social que, en determinados contextos, desemboca en episodios de violencia y saqueos. El exministro ha advertido de que estos actos no responden necesariamente a reivindicaciones políticas concretas, pero sí deben analizarse como un síntoma de problemas estructurales más profundos. "Lo que sí hay de patrón común en todas estas movilizaciones es que son expresión de una rabia latente, contenida, que ya en gran parte no está siendo contenida", ha señalado. También ha apuntado que, en medio de las protestas, algunos grupos aprovechan la situación para cometer actos de pillaje que no persiguen mejoras sociales ni reformas de los servicios públicos.

En el caso francés, Garzón ha relacionado el estallido social con el aumento de la desigualdad, la segregación y la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores de la población, en contraste con el enriquecimiento de las élites. A su juicio, la convergencia de agravios y reivindicaciones diferentes puede generar escenarios especialmente explosivos, sin que ello implique necesariamente la existencia de una estrategia coordinada detrás de las movilizaciones. "Al final, Francia no deja de ser un país que en las últimas décadas se ha visto crecientemente segregado, incluso racialmente, con una desigualdad muy creciente, en el que la pérdida de poder adquisitivo de los franceses es simultánea a un enriquecimiento de las élites", ha afirmado.

Como conclusión, el exministro ha enmarcado estas tensiones en una crisis más amplia del modelo económico y social europeo. "Si hay algo que nos está hablando, es del agotamiento del modelo de crecimiento de posguerra de la Unión Europea", ha concluido.

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