Ainhoa Martínez analiza la huelga de profesores de la Comunidad de Madrid: "Ayuso se equivoca intentando criminalizarlos o caricaturizarlos"

La periodista Ainhoa Martínez analiza la situación de huelga de los profesores de la Comunidad de Madrid, así como la actitud, equivocada, que está teniendo, según califica la periodista, con los profesores madrileños.

La periodista Ainhoa Martínez, de ABC, compara las manifestaciones que se están produciendo en Francia, incluso en ciudades italianas como Milán, con las que se están produciendo en la Comunidad de Madrid por parte de los profesores en defensa de la Educación pública.

"Ves a unos reventando escaparates y ves a otros haciendo una bicicletada. Creo que la comparativa es bastante evidente, y creo que se equivoca Ayuso intentando criminalizar o caricaturizar a los profesores, porque hay dos causas con las que la sociedad empatiza", afirma Martínez.

Por un lado, enumera, está la sanidad, la de los médicos, la de las listas de espera, y otra es la educación y los profesores, "porque quien más quien menos lleva a sus hijos a la escuela y sabe las deficiencias que hay".

Sobre las reivindicaciones de los profesores, Martínez insiste en que el sueldo es una cuestión importante y que no tienen por qué justificarse por reclamar una mejora salarial.

"El sueldo es una cuestión importante, están cobrando poco más que el salario mínimo interprofesional, unas personas cuya vocación ya está en mínimos por la carga de burocracia que tiene, por las ratios tan elevadas que les impiden atender correctamente a los chavales, con 30 niños no puedes ocuparte decentemente de la educación de nadie y, sobre todo, unas aulas que muchas de ellas no están en las condiciones de climatización que se requieren para dar unas clases", argumenta.

Por último, Martínez quiere apelar a los profesores que nos han marcado en nuestra vida y que "han hecho que te gusten más unas asignaturas, que te intereses más por unas cuestiones, porque están generando la conciencia crítica y las futuras generaciones", por tanto, "ojo con minusvalorar, con no sentarse a negociar con unas reivindicaciones que son legítimas y que creo que todo el mundo comparte y con las que empatiza".

"No se puede criminalizar a unos profesores que no han tirado ni una piedra y las cargas efectivamente que se investiguen porque fueron bastante desproporcionadas", concluye Martínez.

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