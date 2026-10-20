Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria

Los detalles Según recoge un informe de Oxfam Intermón, se estima que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta.

El informe de Oxfam Intermón revela que el coste de la vivienda en España ha empujado a 770.000 trabajadores más a la pobreza, elevando el total a casi 3 millones. El estudio destaca que tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste de la vivienda consume gran parte de los ingresos. La pobreza laboral, que afecta al 11,48 % de los trabajadores, se incrementa al 15,49 % al incluir los gastos de vivienda. El impacto es mayor en comunidades como Madrid, Cataluña y Murcia. Los sectores más afectados son la hostelería y el empleo doméstico, con una alta concentración de trabajadores migrantes. Oxfam propone medidas como la actualización del salario mínimo y políticas activas de empleo para abordar esta problemática.

En España hay 3 millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los que 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según recoge un informe de Oxfam Intermón que estima que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta.

Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste en vivienda absorbe cada vez más ingresos, expone Oxfam Intermón en el informe 'Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral'.

Calcula que el 11,48 % de los trabajadores se encuentran en situación de pobreza laboral, unos 2,2 millones, con datos de 2024. Son aquellas personas que viven con unos ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en el caso de un hogar unipersonal, y de 25.663 euros en los formados por dos adultos y dos niños.

Si se incorpora el coste de la vivienda -restando de sus ingresos el alquiler, la hipoteca y el IBI si lo hay-, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo de ese umbral que define esa situación de pobreza laboral y serían 3 millones el total de trabajadores pobres una vez pagados esos gastos. La tasa de pobreza laboral se elevaría hasta el 15,49 %.

El impacto de los costes de vivienda varía entre comunidades, con Madrid a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, seguida de Cataluña y Murcia.

El informe publicado este martes muestra cómo la pobreza laboral se ha cronificado (11,64 % en 2022, 11,57 % en 2023 y 11,48 % en 2024) pese a que el PIB ha crecido en tres años más de un 6 % y estima que a este ritmo se tardarían 59 años para converger con la media europea (8,2 %).

"La vivienda golpea sobre todo a quien alquila" que cae en 'la trampa del alquiler': "Como alquilo caro, no ahorro y no puedo comprar", explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y políticas sociales de Oxfam Intermón. "Se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan", advierte.

Tras pagar la vivienda, el 34 % de los trabajadores son pobres

El impacto del coste de la vivienda es especialmente intenso en el caso del alquiler a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral se sitúa ya en el 19,35 %, después casi se duplica, subiendo al 34,08 %.

La situación contrasta con los trabajadores que tienen casa en propiedad. Después de pagar los gastos, la tasa de pobreza laboral es del 10,22 % entre los que están pagando una hipoteca y del 7,95 % si ya la tienen pagada.

Solo un 3,45 % vive en alquiler por debajo del mercado, frente al 17,35 % en alquiler de mercado: seis veces más personas están expuestas a los alquileres caros, alerta Oxfam Intermón.

¿Quién sufre la pobreza laboral?

Se concentra en migrantes y en sectores esenciales con poco poder de negociación, explica García-Gil. La pobreza laboral es del 31,4 % entre los trabajadores extranjeros de fuera de la UE, frente al 8,7 de los que tienen nacionalidad española.

Además, aumenta para los extracomunitarios un 1,9 % mientras que baja para el resto. "La educación es una solución, pero no para todos. España tiene la mayor tasa en la UE de trabajadores extranjeros sobrecualificados", argumenta.

Por tipo de jornada, los más afectados son los trabajadores con empleos parciales (el 20,62 % frente al 10,38 %) y por tipo de empleo, los autónomos (21,69 %, el 10,26 % los asalariados).

Hostelería y empleo doméstico reúnen el 33 % de las personas con jornada parcial en pobreza laboral. Los sectores que acumulan mayores tasas son el empleo doméstico y de cuidados (27,48 %), la agricultura y pesca (26,24 %) y la hostelería (21,17 %) y coincide que son los que tienen más trabajadores migrantes contratados y peores salarios pese a ser sectores esenciales.

De hecho, el de cuidados y empleo doméstico son casi la mitad los trabajadores extranjeros. En los hogares con hijos aumenta especialmente el riesgo de vulnerabilidad: la pobreza laboral roza el 40 % en familias numerosas y alcanza el 29,6 % en hogares monoparentales.

Brechas autonómicas

Andalucía registra la tasa de pobreza laboral más elevada (17,65 %), seguida de Comunidad Valenciana (16,95 %) y Extremadura (16,54 %). Si se incorpora el coste de la vivienda: Madrid es la comunidad donde más aumenta la pobreza laboral y pasa del 7,29 % al 12,73 %, en Cataluña la tasa sube del 7,9 % al 12,8 % y en Murcia, del 15,37 % al 20,23 %.

El efecto es todavía más intenso entre quienes alquilan a precio de mercado: más de la mitad de los trabajadores de Castilla y León quedan por debajo del umbral después de pagar el alquiler (del 29,65 % al 50,68 %) y cerca de la mitad en Castilla-La Mancha (del 22,53 % al 48,69 %). En País Vasco pasa del 12,98 % al 31,07 %.

Propuestas para el 29N

De cara a los próximos comicios, propone blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional para que los trabajadores con peores salarios no pierdan poder adquisitivo y políticas activas de empleo para los parados de larga duración.

Para la organización, los decretos de vivienda no resuelven el problema estructural, "pero alivian el sufrimiento de millones de personas". "Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él", concluye.

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