Nueva jornada de huelga educativa en Madrid con violencia policial, Ayuso a la fuga y exigencias de negociación

Los detalles Los agentes han cargado contra los manifestantes para que la presidenta madrileña saliera del acto en el que se encontraba, del que se ha marchado abucheada.

Los educadores de la Comunidad de Madrid llevan días solicitando ser escuchados, y este lunes, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha sentido la presión en un día marcado por protestas también contra Isabel Díaz Ayuso. Zarzalejo tuvo que cancelar un acto en un instituto debido a una manifestación que bloqueó la A-3. Simultáneamente, en el centro de Madrid, otros manifestantes exigían diálogo con la Consejería de Educación. Ayuso, en un acto cercano, criticó a los manifestantes, calificándolos de violentos. Finalmente, la presidenta madrileña salió escoltada tras una intervención policial que despejó la calle.

Los educadores llevan días pidiendo que la Comunidad de Madrid les escuche y este lunes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, los ha sentido en un día marcado por las protestas también contra Isabel Díaz Ayuso y la violencia policial realizada contra los manifestantes para que la presidenta madrileña pudiera salir del acto en el que se encontraba.

Eran las diez de la mañana cuando Zarzalejo acudía a un acto en un instituto público. Acudía porque, minutos después y con la A-3 cortada por un cordón humano, ha tenido que dar la vuelta y cancelarlo. Pero esa no iba a ser la única protesta este lunes en la capital española.

Casi en simultáneo, en el centro de Madrid otros manifestantes exigían que se iniciaran conversaciones para mejorar sus condiciones frente a la Consejería de Educación. Pero se producía un cambio de planes. Ayuso tenía un acto a solo 10 minutos andando desde allí a las 13:00, así que allí acudieron.

Una presidenta madrileña que ya se había referido a ellos previo a ese acto: "La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni el derecho de los niños de ir al colegio". Deslizando incluso que lo que pasa en Francia podría pasar aquí: "Quisiera saber si lo que estamos viendo en Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el 'no habrá paz' porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros sitios".

Mientras ajena a lo que empezaba a pasar afuera del lugar del evento, Ayuso subía al escenario con sorna: "Lamento el coro rociero que me va acompañando en esta mañana. Mientras unos estamos construyendo otros fuera destruyendo". Un escenario del que se bajaba a las 13:30. Pero lejos de poder irse, se ha tenido que quedar 40 minutos más.

Hasta que finalmente y, con algo de brutalidad policial, los agentes despejaban la calle y Ayuso se ha podido ir escoltada y abucheada.

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