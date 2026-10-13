Afra Blanco, sobre Vox y las pensiones: "Nos están troleando. El propio Abascal ya ha dicho que iba a implementar las reformas de Milei"

La sindicalista Afra Blanco analiza las declaraciones que Vox ha hecho sobre las pensiones. En el vídeo, todos los detalles.

El secretario general de Vox, José María Figaredo, criticaba al sistema de pensiones: "Lo han quebrado. Habría que dibujar un modelo de pensiones mixto, que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización", aseguraba el de Vox. Unas declaraciones que ahora el líder del partido de ultraderecha parece matizar. Pero para la sindicalista Afra Blanco estas aparentes modificaciones de Abascal no cuelan:

"Nos están troleando. Ya está bien. Ya está bien dar por sentado que Abascal esté cambiando de posición, porque esto no es una cosa de ahora con las declaraciones de Figaredo, sino que el propio Abascal ya dijo que iba a implementar las reformas de Miei".

Pero es que además, añade contundente Blanco, "es que hay votos". Y así recuerda las diferentes votaciones e PP y Vox en el Congreso de los Diputados con respecto a las pensiones:

"Año 2021, PP y Vox votan en contra de la reforma de las pensiones. Año 2022, PP y Vox votan en contra de la revalorización de las pensiones. Año 2025, PP y Vox votan en contra de la revalorización de las pensiones. Y año 2026, en enero, PP y Vox votan en contra de la revalorización de las pensiones".

Por tanto, "nos pueden decir misa. Nos están mintiendo, porque ahí están los hechos. Que no están a favor de la revalorización de las pensiones", sentencia Blanco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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