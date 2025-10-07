Ada Colau pide hacer la "máxima presión" para que Reyes Rigo sea liberada por Israel: "Me preocupa que esté sola"

El contexto La exalcaldesa de Barcelona cuenta que Rigo era una de las voluntarias del grupo de la Flotilla que "se preocupaba por la salud de sus compañeras". "Pensar que está sola allí... Se me encoge el alma", admite.

Reyes Rigo es la única integrante española de la Flotilla Global Summud que sigue en Israel y no ha podido volver a casa, acusada por los israelíes de haber mordido a una funcionaria de la prisión de Ktziot. En Al Rojo Vivo, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau admite estar "muy preocupada" por su situación.

"Espero que haya la máxima presión para que vuelva lo antes posible", asegura Colau en laSexta, describiendo esa prisión como "un agujero negro sin derechos ni garantías". "Me preocupa que esté sola. Muchas resistimos por estar juntas. Estar sola es mucho peor", lamenta Colau, que ha sido también integrante de esa Flotilla interceptada por las fuerzas israelíes.

Colau cuenta que Reyes Rigo era una de las voluntarias del grupo de mujeres que pasaba por las celdas a ofrecer comida o comprobar si había alguna emergencia. "Esa compañera que se preocupaba por nuestra salud, pensar que está ella sola... Se me encoge el alma. Nadie debería estar allí", admite Colau.

Sobre las críticas que han recibido por parte de políticos como Isabel Díaz Ayuso, Colau cree que hay críticas "que no merecen respuesta". "Intentamos hacer algo para detener el genocidio y otros intentan ridiculizar, les pregunto: ¿qué hacen ellos para detener el asesinato de miles de niños y niñas indefensas? La Historia les pondrá en su sitio", sentencia.

