Ahora

La Flotilla lo niega

Israel libera a 27 activistas de la Flotilla y mantiene detenida a una española a la que acusa de morder a una guardia

Los detalles La Policía israelí ha informado de que el tribunal de Beersheba (sur) ha prorrogado hasta este miércoles la detención de una activista española de la Flotilla Global Sumud, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot. Algo que el equipo legal de la Flotilla no reconoce.

Los activistas españoles de la Flotilla llegan a Barajas y son recibidos por decenas de personasLos activistas españoles de la Flotilla llegan a Barajas y son recibidos por decenas de personasAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Israel ha liberado a 27 de los 28 activistas de la Flotilla aunque mantiene detenida a una española a la que acusa de morder a una guardia. Este lunes Exteriores había anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

En cambio, la Policía israelí ha informado de que el tribunal de Beersheba (sur) ha prorrogado hasta este miércoles la detención de una activista española de la Flotilla Global Sumud, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot. Algo que el equipo legal de la Flotilla no reconoce.

"La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión", ha indicado la Policía en un comunicado. "La investigación continúa", ha añadido.

Este domingo por la noche, el Ministerio de Exteriores israelí ha denunciado que la mujer, que iba a ser deportada ese mismo día, mordió a una trabajadora médica en la prisión de Ketziot donde se encuentran detenidos los activistas de la flotilla. Según el Gobierno israelí, la empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Agresiones, vejaciones, "abusos y maltratos": Ada Colau y el resto de miembros de la Flotilla denuncian el "trato denigrante" de Israel
  2. La Fiscalía Superior de Andalucía abre diligencias de investigación por posibles negligencias en los cribados de cáncer de mama
  3. El Supremo vuelve a citar a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe patrimonial de la UCO
  4. El Gobierno da tres meses a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias para que garanticen el aborto y pongan en marcha el registro de objetores
  5. El juez Peinado ofrece a la Complutense personarse como perjudicada por la apropiación del software de Begoña Gómez
  6. La lección de español de Bad Bunny a la órbita Trump ante las críticas por su Super Bowl: "Tienen cuatro meses para aprender"