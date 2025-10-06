Israel libera a 27 activistas de la Flotilla y mantiene detenida a una española a la que acusa de morder a una guardia

Los activistas españoles de la Flotilla llegan a Barajas y son recibidos por decenas de personas

Los detalles La Policía israelí ha informado de que el tribunal de Beersheba (sur) ha prorrogado hasta este miércoles la detención de una activista española de la Flotilla Global Sumud, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot. Algo que el equipo legal de la Flotilla no reconoce.

Israel ha liberado a 27 de los 28 activistas de la Flotilla Global Sumud, pero mantiene detenida a una española acusada de morder a una guardia en la prisión de Ketziot. Mientras que el resto de los activistas españoles han sido repatriados, la detención de esta mujer ha sido prorrogada hasta el miércoles por el tribunal de Beersheba. Según la Policía israelí, la activista, de unos 50 años, mordió a una funcionaria durante su estancia en prisión, lo que llevó a su arresto y traslado para ser interrogada. El equipo legal de la Flotilla no reconoce esta acusación. La investigación sigue en curso.

Israel ha liberado a 27 de los 28 activistas de la Flotilla aunque mantiene detenida a una española a la que acusa de morder a una guardia. Este lunes Exteriores había anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

En cambio, la Policía israelí ha informado de que el tribunal de Beersheba (sur) ha prorrogado hasta este miércoles la detención de una activista española de la Flotilla Global Sumud, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot. Algo que el equipo legal de la Flotilla no reconoce.

"La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión", ha indicado la Policía en un comunicado. "La investigación continúa", ha añadido.

Este domingo por la noche, el Ministerio de Exteriores israelí ha denunciado que la mujer, que iba a ser deportada ese mismo día, mordió a una trabajadora médica en la prisión de Ketziot donde se encuentran detenidos los activistas de la flotilla. Según el Gobierno israelí, la empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.

