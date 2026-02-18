Moncloa descarta la dimisión de Marlaska tras la denuncia por agresión sexual al jefe de Policía: "Esto no va a abrir una crisis de Gobierno"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada al Congreso de los Diputados

Entre líneas Enfado absoluto del Gobierno con las acusaciones del PP de haber "ocultado" la denuncia por agresión sexual del DAO de la Policía Nacional. "¿De verdad alguien se cree que lo sabíamos y no hemos hecho nada?", se preguntan desde el Ejecutivo.

El Gobierno ha negado que la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, genere una crisis en el Ejecutivo. Fuentes gubernamentales expresaron su indignación ante las acusaciones del PP de ocultar la denuncia de una subordinada contra González por agresión sexual y otros delitos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en el Congreso que desconocían la denuncia hasta que se hizo pública y que dimitirá si la víctima considera que no la protegieron adecuadamente. El Gobierno mostró su solidaridad con la víctima y criticó al PP por su "uso indecente" del caso. La querella ha sido admitida a trámite por el Tribunal de Instancia de Madrid.

Desde el Gobierno niegan que la dimisión del DAO de la Policía Nacional vaya a "abrir una crisis" en el Ejecutivo, más bien "al revés". Fuentes del Gobierno trasladan su indignación máxima y enfado ante las acusaciones del PP que acusan al Ejecutivo de "ocultar" la denuncia de una víctima contra José Ángel González, asegurando, como ha comentado Fernando Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados, que se enteraron de la denuncia "ayer por la prensa". "Ya está bien. ¿De verdad alguien se cree que lo sabíamos y no hemos hecho nada? ¿Qué indicios y pruebas hay de que lo sabíamos? Solo el PP y su hipocresía indignándose", critican desde el Gobierno.

Para el Ejecutivo, el ministro del Interior "ha dicho la verdad" en sus explicaciones sobre lo ocurrido con el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, denunciado por una subordinada por una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

"La duda sobre si lo hemos ocultado ofende. Basta", sentencian, preguntándose "cuándo van a cesar al alcalde de Móstoles". Desde el Gobierno muestran su "absoluta solidaridad" con la víctima y tachan de "indecente" el "uso" que el PP está haciendo de esta denuncia.

En su intervención en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que solo dimitirá si la víctima del jefe de la policía cree que le ha fallado y entiende que no se ha sentido protegida.

"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha asegurado el ministro del Interior, que se ha enfrentado a una bronca sesión en la Cámara Baja.

Antes de su intervención, en los pasillos del Congreso, el ministro ha avanzado que en su departamento desconocían "hasta ayer" los "graves" hechos denunciados sobre esta presunta agresión sexual. "De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha trasladado el ministro.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sido denunciado por una subordinada, acusado de una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la querella a trámite, donde la víctima relata la agresión y denuncia mensajes intimidatorios y coacciones que se extendieron durante meses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.