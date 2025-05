Ábalos, sobre si Sánchez debe estar preocupado por más filtraciones de mensajes: "Los sabrán ellos"

Los mensajes que se han filtrado entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos muestran la tensa relación que el presidente del Gobierno tiene con los barones socialistas más críticos, así como cuál era la naturaleza de su relación con el exministro de Transportes después de cesarle.

Unas conversaciones que han provocado todo tipo de reacciones en el PSOE. El presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, ha conseguido hablar con José Luis Ábalos,después de que estuviese 48 horas sin dar señales, para conocer su versión sobre lo ocurrido.

Una de las preguntas que el presentador le ha hecho ha sido si cree que Sánchez debería estar preocupado por toda esta filtración y por la información que dicen que todavía falta por salir a la luz. "Lo sabrán ellos", ha respondido de forma tajante.

Además, sobre la teoría que apunta a que él podría estar detrás de dicha filtración, Ábalos ha preferido no responder. "Yo creo que es bastante significativo, me sale por la tangente, pero no responde, evita responder claramente", ha desvelado José Yélamo en Al Rojo Vivo, indicando que no le ha negado ni confirmado que sea él quien está detrás de esto.

El presentador ha reconocido que ha sido muy difícil lograr hablar con él, destacando que ha sido muy "críptico" con sus respuestas. "Echa balones fuera", ha detallado Yélamo.

"Viene a decir que hay filtraciones de primera y de segunda, que él lleva siendo víctima de filtraciones durante estos últimos 17 meses, filtraciones que han afectado a su intimidad y su honorabilidad y que le sorprende que haya tanto revuelo con estas filtraciones de estos mensajes", ha explicado.