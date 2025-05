De "hipócritas" a "impresentables": los whatsapps de Sánchez a Ábalos desvelan sus críticas a los barones socialistas díscolos

"Hay que seguir marcándoles". Ese es el mensaje que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, envió a José Luis Ábalos para encargarle hablar con los barones socialistas críticos con el Ejecutivo con intención de ir "todos en línea".

El Mundo ha publicado algunos de los mensajes que se mandaron por WhatsApp Pedro Sánchez y el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, entre 2020 y 2021. Por entonces, Ábalos era el número dos del presidente. Prueba de ello es que, como desvelan estos mensajes, era el encargado de hacer cumplir los deseos de Sánchez de acallar a los barones críticos con su Gobierno.

Los mensajes, que tenía guardados Koldo García, a pesar de no tener referencias a la trama que investiga la justicia, ha sacado a la luz el conflicto que ha mantenido estos años Sánchez con diferentes socialistas y líderes autonómicos, así como Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana).

Estos cuatro barones son conocidos por no haberse callado y ser especialmente críticos con las decisiones de su presidente. Así lo han hecho en más de una ocasión, tanto con la pandemia, como con los pactos del Gobierno con Bildu o Junts.

"Tenemos que ir todos en línea"

En agosto de 2020, cuando España aún estaba sumida en la pandemia de la Covid-19, Sánchez optó por el estado de alarma y el confinamiento a la carta de las autonomías. Una decisión que el presidente de Aragón consideró que de "poco serviría" y tachó de "solución fácil".

Es entonces cuando Sánchez le escribe a Ábalos: "No te olvides hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea". Ante esto, su número dos le reconoce que aún le falta hablar con alguno y hace hincapié en que "las declaraciones de Ximo hoy, bien". Pero para Sánchez no es suficiente, que insiste en que "las de Page y Lambán no".

Meses más tarde, en noviembre de 2020, el Ejecutivo llega a un pacto con Bildu para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, además de haber iniciado los trámites de los indultos a los líderes independentistas catalanes.

Tras anunciar el pacto con los abertzales, Sánchez envió un mensaje a Ábalos con un tuit que ha puesto Fernández Vara en el que critica este pacto, que le produce "una sensación muy dolorosa" y de "fracaso como país".

"Llámalo y dile que es impresentable" le ordenó Sánchez a Ábalos, a lo que este respondió: "Desde luego". Más tarde, el presidente del Gobierno insistió y le preguntó a su por entonces número dos si había hablado ya con el "petardo de Vara". "Sí, excusas peregrinas", contesta Ábalos, y Sánchez añade: "Lamentable. Falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos Presupuestos".

Sánchez, sobre Vara: "Llamad al petardo este"

Consciente del malestar que había creado en su presidente, Lambán escribió a los días a Ábalos: "Querido José Luis. Si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudarnos a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición. Y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os lo debía. Un abrazo".

Así, el exministro de Transportes le comparte a Sánchez lo que le ha respondido él: "Tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Sólo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjunto. Gracias por la atención. Abrazo".

Sánchez, sobre Page: "Que deje de tocar los cojones"

Desde entonces, ambos apenan hablan de Lambán, quien decide que es mejor alinearse con Sánchez. Incluso también bromean con Ximo Puig. "Oye, Ximo es ya más sanchista que tú", le escribe Lambán a Ábalos, lo que despierta las risas del presidente.

Sánchez y Ábalos también criticaron a Page, uno de los barones más críticos con el presidente. El 8 de noviembre Page aseguró en una entrevista en La Razón que el indulto de los presos independentistas son una "humillación", una entrevista que para Sánchez es "vomitiva". "Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones", le escribió Sánchez a Ábalos.

"Son unos hipócritas"

Ante esto, Page se defendió: "Trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa, sin faltar jamás a la lealtad del presidente del Gobierno y sin dejar de apoyarlo en ningún momento. En el PSOE de Felipe, Zapatero o Rubalcaba un ejercicio de opinión libre pero responsable como el mío, aun con algunas discrepancias, era admitido sin ningún problema. Ahora no. Ahora desde Ferraz o desde las brigadas de Twitter lo machacáis a uno y lo ponéis en evidencia como traidor, facha, desleal y desagradecido (todo eso he visto en las redes y en los medios). El PSOE no era así, José Luis, ni puede serlo nunca una organización medianamente democrática". Así, Sánchez pide que "hay que seguir marcándoles" porque son "unos hipócritas". "Ellos sí que no toleran la divergencia interna", añade.