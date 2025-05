La guerra de Sánchez y sus barones: Page confirma "tensión" y Lambán habla de "obsesión" y broncas "iracundas"

Los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos desvelados por 'El Mundo' son un testimonio de la tensísima relación del presidente del Gobierno y ciertos barones socialistas críticos con sus pactos con el independentismo. En esas conversaciones, que tuvieron lugar entre 2020 y 2021, queda patente el enfado del líder del PSOE cuando esas discrepancias internas salían a la luz en boca de sus presidentes autonómicos, a quienes tachaba de "hipócritas".

En particular, el presidente se mostraba muy molesto con intervenciones de los entonces presidentes de Extremadura y Aragón, Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, así como del actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En esos intercambios, Sánchez indicaba a Ábalos que llamara al "petardo" de Lambán o de Vara o que convendría pegarle "un toque" a Page para que, literalmente, "dejara de tocar los cojones".

Una tensión interna que los propios Lambán y Page han confirmado este lunes en sendas entrevistas 'Onda Cero', donde el expresidente aragonés, fuera ya de la política, ha ido más lejos, al punto de hablar de "obsesión enfermiza" de Sánchez por controlar a sus barones y de revelar que mantuvieron "broncas muy serias por teléfono" en las que las reacciones del presidente eran "iracundas".

"Me ha sorprendido algo esa obsesión enfermiza que demostraba el presidente por los llamados barones y por tener controlados a todos y por marcarnos a todos la dirección y decirnos lo que teníamos que pensar y decir", ha afirmado Lambán ante los mensajes filtrados ahora, aunque ha recalcado que "la praxis era de todos conocida y por algunos particularmente sufrida".

"Con el propio presidente Sánchez tuve unas cuantas broncas muy serias por teléfono de las que hasta ahora no he hablado", ha revelado el expresidente autonómico, que ha señalado que las conversaciones con Ábalos, en cambio, "eran bastante cordiales", aun cuando llevaban una "reprimenda" incluida. En esos episodios telefónicos con Sánchez, sin embargo, Lambán habla de "ira" y "pérdida de control" de Sánchez ante comentarios que no le gustaban. "Las reacciones del presidente eran iracundas", ha subrayado.

Más suave ha sido el relato de Page en la misma emisora, donde ha señalado que no ha percibido "una sensación amenazante", pero ha reconocido "sí había tensión y sí se notaba que en un momento determinado las cosas incomodaban". "Como le pasa a cualquiera que está en el poder, pues le gustaría que todo el mundo le dijera 'sí, bwana'", ha reflexionado el presidente castellano-manchego, que sin embargo ha defendido que "no había presión que surtiera efecto".

"Lo que no puedo negar es que ha habido una tensión que se reflejaba en multitud de cosas, a veces también en mensajes", ha reconocido Page, que ha señalado que esa tensión, por lo general, se reflejaba más bien en "actitudes". Detrás, ha afirmado, había "un problema de fondo" de división interna a raíz de los pactos con el independentismo entre quienes, según su visión, no estaban dispuestos a "gobernar a cualquier precio" y quienes "en cualquier momento podían hacerlo".

"Me da lo mismo si me insultan (...) Me duelen mucho más pactos con los independentistas que lo que piensen de mí personalmente. No estamos aquí para ser santos ninguno, aquí no llegaríamos a papa ninguno", ha señalado no obstante el dirigente autonómico.