Aitana, a Susi Caramelo, sobre el amor: "Ahora lo vivo de manera más sana; antes lo vivía muy de 'niñata'"

Susi Caramelo irrumpe en el photocall de los 40 Music Awards con uno de sus divertidos reportajes, donde no tiene reparos en preguntar sobre el amor a los famosos: Álvaro de Luna, Benita, Anabel Pantoja, Kapo, Emilia, Depol, Violeta Mangriñán, Nil Moliner, Susana Bicho y Olivia Baglivi.

Si hay alguien que sabe de amor, ese es un cantante, y por eso los famosos se han enfrentado al micrófono de Susi Caramelodurante el photocall Los40 Music Awards. Pero antes, la cómica ha marcado sus prioridades: "¿Tengo que ir a Italia a probar el 'penne' italiano?", le pregunta Susi a Chiara Ferragni, quien no puede ocultar su risa. "Chiara me dice que vaya a Italia a comérmelo todo, ¡el 'penne' italiano también! Yo preguntándole por amor, si ha acabado fatal con el marido, ¿qué me va a contar esta?".

También charla con Luck Ra, el cantante argentino, quien asegura estar enamorado "desde hace un año". "Espero que sea la definitiva", dice, a lo que Susi responde con un irónico comentario: "Se nota que eres joven, pero todos sabemos que con 26 años nunca acabas con nadie, tienes que probar y ya llegará". "Mírame a mí, 45 años y estoy con uno, pero no lo tengo claro", bromea.

Y de pronto aparece en el photocall Rosalía. "¿Ahora te acercas a Dios porque tiene más seguidores que tú? ¿Cómo te va a escuchar Dios si es un ajo?", grita Susi desde los hombros del cámara, intentando captar la atención de la cantante catalana.

Benita, Anabel Pantoja, Kapo, Emilia, Depol, Violeta Mangriñán, Nil Moliner, Susana Bicho, Olivia Baglivi... Son algunos de los 'celebrities' que para Susi Caramelo, pero no todos comparten gimnasio con la cómica, como es el caso de Álvaro de Luna. "No nos saludamos en el gimnasio, espero que nunca me veas con el gorro de la piscina puesto", ríe la comica, que matiza: "Estás muy bueno, esto son muchas horas de gimnasio, ¡cualquiera no se liga a Laura Escanes comiendo pancakes!".

Aitanatambién pasa, por sorpresa, delante de Susi."¿Te has vuelto a enamorar? ¿Qué tal estás?", le pregunta la cómica, a lo que la cantante de Barcelona responde: "No quiero que se tergiverse lo que dije. Me enamoré mucho, solo he dicho que el amor se transforma y lo vives de otras formas. Ahora, desde mi perspectiva, lo vivo de manera más sana, porque antes lo vivía muy de 'niñata'".

"Me he enamorado del hombre de mi vida 40 veces ya", le confiesa Susi a Pablo Alborán, quien le dedica unas bellas palabras para cerrar el reportaje: "No eres una desgraciada, eres pura ilusión y esperanza para los demás".

