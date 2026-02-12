El vídeo de Rosalía con Soy una pringada en el que confiesa cómo plantó a un exnovio tras insultarla: "Nunca más volví"

Rosalía y Soy una Pringada han sido denunciadas por fumar en este podcast, donde, además, la artista catalana confiesa la recaída que tuvo con uno de sus exnovios hasta que él la insultó.

Después de ver un vídeo de Rosalíaenseñando a los americanos a preparar un vermut español, Angie Cárdenas destaca que "hay una gran polémica con Rosalía tras una denuncia por salir fumando" en el podcast de Soy una pringada. "Doble denuncia", añade Tatiana Arús, en referencia a que la presentadora del podcast también ha sido denunciada por lo mismo.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia otro momento del podcast, en el que la artista catalana confiesa que volvió con un exnovio pero la cosa no fue bien. "Digamos que yo tenía un novio que era código morse emocional", afirma Rosalía, que explica que tras unos años rompieron. Sin embargo, tuvo "una recaída" con él "la semana después de haber roto": "Estábamos en la situación y en un momento dado me suelta, 'cómo he echado de menos a mi *".

"La cuestión es que cuando me dice eso me quedé fría, no pude ni reaccionar, me levanté, me fui y nunca más volví, obviamente", asegura la cantante sobre cómo nunca más quiso saber nada del chico después de que la insultara.

