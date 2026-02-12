Manuel Jabois, sobre la venganza en el amor: "Aprovecharse de tu medio para ajustar cuentas personales me parece una maniobra sucia"

En 'Especialita', Susi Caramelo conversa con Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois sobre amor, redes y límites personales, entre risas, confesiones y reflexiones sobre lo que merece (o no) ser mostrado en público.

La cómica expone ante Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois, en este programa especial sobre el amor 'Especialita', reflexiones tan en el foco de mira como si mostrar a tu pareja en redes da 'cringe'. Según cuenta la cómica, comenta que "está pasado de moda".

"Si tu novio está muy bueno, entiendo que lo enseñes. Tener un novio no es una finalidad", ríe Navarrete. Para Valeria Vegas, hay algo en esta actitud que "puede sonar a convencional", y por eso ella ha tomado otra dirección.

"Yo he estado muy enamorada y nunca me ha gustado poner nada en redes. El tío de Florencia me interesaba un montón, pero cuando alguien me interesa de verdad no lo expongo, porque no me apetece que haya mucha lagarta que te lo quiera levantar", comenta entre risas la cómica.

Susi Caramelo también quiere saber hasta qué límites ha llegado Jabois en el terreno de las relaciones y si alguna vez se ha vengado a través de un artículo de alguna pareja, lo que ella cataloga como "un shakirazo, pero en plan escritor". "Escribí una columna de amor súper cursi y ridícula dedicada a una chica en el Diario de Pontevedra hace años, y la tía no me volvió a dirigir la palabra", recuerda el escritor. "Aprovecharse del espacio que tienes en televisión o en un periódico para vengarte o ajustar cuentas personales me parece una maniobra sucia", asegura.

Los límites del amor y la moda

"¿Te podrías enamorar de alguien que viste mal?", le lanza la broma Susi Caramelo al diseñador. "Te diría que la belleza está en el interior, pero poco a poco les voy cambiando el 'look'", responde entre risas Navarrete.

