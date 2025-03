Álvaro de Luna confiesa si tira los regalos de sus exnovias: ¿mensaje a Laura Escanes?

Muchos rostros conocidos han acudido al 140 aniversario de Carrera y Carrera, donde los medios de comunicación les han preguntado si suelen guardan las joyas que les regalaron exparejas. "No es que lo guarde, es que lo llevo puesto siempre", asegura María José Suárez, que explica en el vídeo que los anillos los mantiene, incluso, con otras parejas.

La reportera pregunta a la modelo si, incluso, guarda los anillos que le regaló Álvaro Muñoz Escassi, con el que la relación terminó muy mal tras las infidelidades el exjinete. "Me regaló dos y a uno se le cayó la piedra y nunca más se la volvió a poner, pero el segundo lo guardo", confiesa María José Suárez. Por su parte, Álvaro de Luna responde que "depende" de la situación: "Creo que hay que guardar las cosas, representa algún momento que ha sido bonito y lindo".

Por su parte, Alfonso Arús abre en debate en el plató de Aruser@s: "Si los luces es incongruente, porque no puedes decir que es pecado quedar con el ex o la ex, pero luego llevas un anillo". "Sí, para mí es una falta de respeto", asegura Patricia Benítez al presentador, que insiste: "Lo mejor es oro por euros, fundirlo y luego tú fundirte la pasta".