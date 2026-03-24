Un yerno sospechoso absuelto, 232 conversaciones telefónicas y un testigo clave desaparecido: diez años del crimen sin resolver de la viuda de la CAM.

Los detalles Al desaparecido Jesús Tavira se le relacionó con Miguel López, yerno de la víctima y único sospechoso. Había mantenido hasta 232 conversaciones telefónicas y es el dueño de un desguace cercano al lugar de los hechos.

El caso del asesinato de Mari Carmen, viuda del expresidente de la CAM, vuelve a ser noticia tras la desaparición de Jesús Tavira, considerado testigo clave en el juicio. Tavira, empresario de desguaces, mantuvo 232 conversaciones telefónicas con Miguel López, yerno de la víctima y principal sospechoso del crimen. Mari Carmen fue asesinada en 2016 en el concesionario de López, quien fue absuelto en 2019 por falta de pruebas. La desaparición de Tavira, cuyo coche apareció calcinado, ha reavivado el caso, mientras la familia y la policía buscan pistas sobre su paradero.

El caso del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM vuelve a ser noticia este martes y eso que hace diez años que se produjo y todavía sigue sin resolverse. Pero en esta jornada se ha producido un suceso paralelo pero muy inquietante: Jesús Tavira ha desaparecido. El que estuvo considerado como testigo clave para la defensa durante el juicio de este caso.

Lo último que se sabe de él es que su familia ha denunciado su desaparición y que su coche apareció este martes calcinado.

Tavira es un empresario de degüaces que estuvo en el punto de mira de los investigadores por haber mantenido hasta 232 conversaciones telefónicas con el principal sospechoso del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM. Hablamos de Miguel López, el yerno de la víctima. Y hay que destacar que todas las conversaciones se produjeron en los meses posteriores al crimen.

La víctima, Mari Carmen, era la viuda del expresidente de la Caja Mediterráneo (CAM). El 9 de diciembre de 2016 murió tras recibir dos tiros a quemarropa en la cabeza. Estaba en el interior de su coche, en la zona del lavadero del concesionario de su yerno, de Miguel López. En Novocar.

Frame 15.782295 de: Una inminente cita con el notario podría haber desencadenado el asesinato de la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo.

El desguace de Tavira está muy cerca de ese lavadero. Es más, la misma tarde Tavira estuvo en Novocar y la Policía incluso llegó a atribuirle contactos con un sicario. Pero Tavira, el hombre que ahora ha desaparecido, insistió durante el juicio que solo tenía una relación comercial con el acusado. Su posible implicación quedó en nada.

El único y principal sospechoso siempre fue Miguel López. Se negó a declarar y acabó siendo absuelto por el jurado popular, en 2019, argumentando falta de pruebas. Desde entonces, este caso bautizado como el 'Falcon Crest Alicantino', por sus disputas de herencia y poder empresarial, está en una espiral judicial que llega hasta el Tribunal de Estrasburgo.

Pero la pregunta ahora es: ¿dónde está Jesús Tavira? Desde el 18 de marzo no se sabe nada de su paradero. Lo único que se ha encontrado es su coche totalmente calcinado, en el barrio de las mil viviendas de Alicante.

Los investigadores apuntan a que todas las hipótesis están abiertas, mientras que su familia pide la colaboración ciudadana para localizarlo.

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