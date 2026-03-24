La misteriosa desaparición del testigo clave en el crimen de la viuda de la CAM: su coche aparece calcinado

Los detalles Jesús Tavira estuvo en el punto de mira por mantener 232 conversaciones telefónicas con el principal acusado -el yerno de la mujer asesinada- los meses previos al asesinato. Desde el 18 de marzo no se sabe nada de él.

En el caso del crimen de la viuda del expresidente de la CAM en Alicante, ha surgido una inquietante desaparición. Jesús Tavira, un empresario y testigo clave, ha desaparecido, y su coche fue hallado calcinado. Tavira mantenía una estrecha relación con el principal acusado, el yerno de la víctima, con quien tuvo 232 conversaciones telefónicas antes del asesinato. Mari Carmen murió tras recibir dos disparos en el concesionario de su yerno, quien fue absuelto por falta de pruebas. Tavira, interrogado varias veces y vinculado con un sicario, fue desvinculado del crimen. Ahora, la Policía busca esclarecer su paradero.

Noticia inquietante en el crimen de la viuda del expresidente de la Caja Mediterráneo (CAM) en Alicante. Uno de los testigos claves del caso ha desaparecido. Se trata de un empresario que tenía negocios y una estrecha relación con el único y principal acusado, el yerno de la mujer asesinada. Su coche ha aparecido calcinado y no hay ni rastro de él.

Desde el 18 de marzo no se sabe nada de él. Es Jesús Tavira, el hombre que estuvo en el punto de mira por mantener 232 conversaciones telefónicas con el principal acusado los meses previos al asesinato. La única pista ha sido su coche, que apareció calcinado el pasado sábado en un barrio de Alicante.

Casi diez años después, el crimen de Mari Carmen está todavía sin resolver. La mujer, de 72 años, murió tras recibir dos disparos en la cabeza a quemarropa cuando se encontraba en el interior de su coche y en el concesionario de su yerno. Él fue el principal sospechoso desde el principio, pero finalmente un jurado popular lo absolvió por falta de pruebas.

En la sentencia se detalla que el jurado popular declaró "no culpable" a López del asesinato a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, porque nadie le vio y por falta de pruebas de que fuera la persona que efectuase los disparos. Tras la absolución de Miguel en 2019, no ha habido ningún otro sospechoso.

Tavira, quien era propietario de un desguace cercano al concesionario del acusado, fue interrogado hasta en tres ocasiones, estuvo en el concesionario la tarde del asesinato y la Policía llegó a atribuirle contactos con un sicario.

En cuanto a las llamadas, él siempre argumentó que eran por su relación comercial. Pero finalmente nada de esto prosperó y quedó desvinculado del crimen. Ahora la Policía está tratando de localizarle y averiguar qué le ha podido pasar.

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