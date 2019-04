APENAS HA ESTADO CINCO MINUTOS

La mujer del único detenido, apenas ha estado con el juez cinco minutos, el estrés y los nervios no le han dejado declarar. El abogado de la familia ha explicado que María del Carmen vivía desconfiada.​ "Informó de que se habían producido análisis de documentos del ámbito privado y eso daba lugar a que yo viera una situación de peligro. Ella me preguntaba si exageraba y desgraciadamente no", asegura Antonio Moreno.