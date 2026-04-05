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Por arma blanca

Detenido un hombre por matar a otro en plena calle en el distrito barcelonés de Sant Andreu

Los detalles Alrededor de las 14:00 horas de este domingo, el 112 ha recibido un aviso en el que se informaba de que en la vía pública había una persona herida por arma blanca

Imagen del dispositivo montado por los Mossos d'Esquadra para dar con el asesino de un hombre en Castelldefels (Barcelona)
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Los Mossos d'Esquadrahan detenido a un hombre de más de 60 años este domingo por su presunta relación con la muerte violenta de otro en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Alrededor de las 14:00 horas de este domingo, el 112 ha recibido un aviso en el que se informaba de que en la vía pública había una persona herida por arma blanca. Al lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los agentes de los Mossos se han dirigido al lugar, donde han localizado al sospechoso del crimen, que ha sido detenido como presunto autor de la muerte violenta.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del cuerpo se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X'. Según ha informado la Agencia Efe, entre las hipótesis se baraja que la víctima era un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

El caso se encuentra bajo secreto de actuaciones.

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