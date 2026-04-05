El coste de reclamar a una compañía: "Me llevó días y dolores de cabeza"

Los detalles Se tarda apenas unos segundos en contratar un servicio, pero los tiempos se extienden mucho más cuando se quiere dar de baja o hacer alguna reclamación al respecto de la factura.

Contratar servicios por teléfono o internet es rápido, pero cancelarlos o reclamar incidencias puede ser un proceso tedioso. Paz Torres descubrió que su compañía le cobraba de más y enfrentó dificultades para resolverlo, experimentando un trato impersonal y poco resolutivo. Carlos Fernández, por otro lado, cambió de compañía por una oferta atractiva que resultó ser engañosa, llevándole días solucionar el problema. Eduardo Delgado, CEO de 'ROAMS', señala que contratar es fácil, pero reclamar es complicado, lo que desanima a muchos. Esta estrategia puede llevar a cambios de compañía, aunque prevenir problemas sería más efectivo.

Tardamos apenas unos segundos en contratar algún servicio por teléfono o por internet, pero el problema llega cuando queremos darlo de baja o reclamar alguna incidencia. En ese momento, los tiempos para poder actuar se alargan hasta un punto que hasta se invita a cambiar de compañía.

Es lo que le pasó a Paz Torres. Ella, al revisar su factura, se dio cuenta que su compañía le estaba cobrando de más: "Siempre te prometen mejoras, lo cuál incomoda porque dices, vamos a ver, me estaban cobrando de más y se estaban dando cuenta". Tuvo que llamar varias veces para que le resolvieran el problema y el trato no fue el más acertado

"A lo que estamos habituados, vamos a decir, a que el trato sea muy impersonal, muy aséptico. Incluso, que no te resuelvan y que tengas que insistir y que tengas que esperar", desvela.

Quien no esperó tanto fue Carlos Fernández. Otra firma le rebajaba su factura de la luz, le hicieron el trámite con la mayor brevedad posible, pero siempre hay un pero: "El primer día te cuentan un cuento súper bonito y al día siguiente desaparecen". La oferta resultaba ser todo lo contrario. Pagaba mucho más y la comercial no se hizo cargo de resolver ese error que era suyo:

"Me llevó días. También te lleva dolores de cabeza porque además es tu dinero y ves que te van quitando dinero, te van quitando dinero...", afirma. El tiempo medio de espera para una llamada de contratación es muy inferior al necesario para tramitar una reclamación, como asegura Eduardo Delgado, CEO de 'ROAMS': "Solo nos cuesta 3 clicks contratar cualquier servicio que hay en el mercado".

Así que si el importe es bajo o el tiempo de espera se hace eterno, hay quien no se plantea reclamar. Una "estrategia" para Delgado. Ahora bien, como decidas cambiarte de compañía Paz apunta "con qué celeridad ya eres alguien".

Parten de que el cliente dispone de todo el tiempo del mundo. "Creen que es más barato, pero al largo plazo lo que acabas provocando es un cambio consciente de compañía", añade el CEO de 'ROAMS'. Y, sin embargo, pasan por alto que, a veces, mejor prevenir que curar.

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