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Investigación

Hallan un cadáver flotando en un bajo anegado de un edificio en ruinas en Cervo, Lugo

¿Qué ha pasado? Los agentes informaron a las 21:30 horas de este sábado del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en la carretera que une el río Covo y San Ciprián. La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y aclarar lo ocurrido.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

La Guardia Civil localizó el sábado el cuerpo sin vida de una persona flotando en los bajos anegados de un edificio abandonado en Cervo (Lugo), ha informado el 112 Galicia.

Los agentes informaron a las 21:30 horas de este sábado del hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en la carretera que une el río Covo y San Ciprián. La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y aclarar lo ocurrido.

Desde el 112 Galicia se pasó el aviso a las urgencias sanitarias, los bomberos de Viveiro y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

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