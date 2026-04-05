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De 25 años

Encuentran el cadáver de un joven desaparecido en el Lago Azul (Córdoba)

El contexto La familia de la víctima denunció su desaparición a las 19:30 horas de este sábado, momento desde el que se iniciaron las labores de búsqueda.

Imagen de archivo del Lago Azul (Córdoba)
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La Policía Nacional ha localizado este domingo el cuerpo sin vida del joven de 25 años desaparecido desde la jornada de este pasado sábado en el Lago Azul, en Córdoba capital.

Según han informado fuentes policiales en un comunicado difundido a los medios, el hallazgo del cadáver se ha producido a las 11:00 horas de este domingo por parte de la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Horas más tarde, tras las comprobaciones oportunas, las autoridades han confirmado que el cuerpo corresponde al joven desaparecido.

Por parte de los investigadores, se continúan con las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La familia de la víctima denunció su desaparición a las 19:30 horas de la jornada pasada. Desde ese momento, los efectivos policiales desplegaron de inmediato por la zona para dar con su paradero.

Asimismo, la Policía ha explicado que una de las líneas de la investigación llevó a buscar en el entorno del Lago Azul y se han estado utilizando diferentes unidades policiales para intentar localizarlo, entre ellos, efectivos tanto por tierra como por agua. De hecho, esta mañana se reinició el dispositivo de búsqueda con medios subacuáticos.

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