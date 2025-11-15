Más previsión, más ahorro
Volver a casa en Navidad ya sale carísimo: los precios se pueden hasta triplicar si no cogemos los billetes con antelación
Los detalles Si van a hacer un viaje en diciembre y todavía no han comprado nada, quizás ya van tarde. Hemos buscado para ir de Madrid a A Coruña en navidades e ir en tren nos costaría 180 euros, mientras que la opción más barata en avión serían 93 euros.
Un viaje de Madrid a A Coruña para las navidades puede variar en costo dependiendo del medio de transporte y la antelación con la que se compren los billetes. En tren, el viaje de ida y vuelta podría costar 180 euros, mientras que en avión, el precio más bajo es de 93 euros si se viaja temprano, aunque puede aumentar a 144 euros si se elige un horario más conveniente. Fátima Pérez, de 'Airhopping', recomienda reservar con meses de antelación para ahorrar hasta un 40%, y sugiere incluir hotel y elegir días como martes o miércoles para abaratar costos.
Vamos a hacer un viaje estas navidades y queremos saber con un mes de antelación cuánto nos costaría un billete de tren y uno de avión. Nuestro origen sería Madrid y vamos a viajar, por ejemplo, a A Coruña. Nos iríamos el 23 de diciembre y volveríamos el 2 de enero.
El primer tren que nos sale ya son 103 euros, aunque encontramos una opción un poco más económica por 89 euros solo la ida. Para la vuelta, cogemos la opción más rápida, que sale por 91 euros, por lo que el viaje total de ida y vuelta nos saldría en este caso por 180 euros.
Vamos a ver cuánto nos costaría ese mismo viaje, pero si lo hiciéramos en avión. Dice que la opción más barata serían 93 euros, aunque tendríamos que irnos a las 6:40 horas. Y si buscamos vuelos un poco más tarde, ya nos iríamos a 144 euros.
Preguntamos en la calle con cuánta antelación suelen comprar un billete para intentar ahorrar. Algunos responden que hasta con "seis meses de antelación", mientras que otros hablan de un "aquí te pillo, aquí te mato".
Fátima Pérez, manager de 'Airhopping', subraya al respecto que "los usuarios se pueden ahorrar hasta un 40%" si se cogen billetes con meses de antelación. Además, se ahorra más si se reservan viajes con varios destinos: "Tenemos un algoritmo que compara distintas aerolíneas para ofrecer siempre el mejor precio y las mejores conexiones, por lo que nuestros viajes multidestinos siempre están pensados para ahorrar", señala Pérez.
Entre los consejos que deberíamos tener en cuenta para ahorrar a la hora de viajar está el "reservar con al menos un mes de antelación e incluir hotel en el viaje", afirma la manager de 'Airhopping', quien dice que "así sale el viaje muchísimo más barato". "Además, viajar un martes o un miércoles es mucho más económico que viajar un fin de semana". añade.
