Salvamento Marítimo busca a tres personas que cayeron al mar desde una embarcación neumática en Cádiz

Los detalles Continúa la búsqueda de los tripulantes, desPpués de que naufragasen el pasado jueves. Las condiciones meteorológicas están dificultando el operativo.

Salvamento Marítimo prosigue la búsqueda de tres tripulantes desaparecidos desde el jueves tras caer al mar desde una embarcación neumática a tres millas del Castillo de San Sebastián, Cádiz. Las labores, iniciadas a las 22:00 horas del jueves tras el aviso del vuelco de la neumática, enfrentan complicaciones debido a las adversas condiciones meteorológicas. La embarcación llegó a la playa de la Victoria, donde uno de los cuatro tripulantes logró llegar, pero los otros tres siguen desaparecidos. La 'Salvamar Suhail' y un helicóptero participan en la búsqueda, que se retoma cuando el clima lo permite.

Salvamento Marítimo continúa este sábado la búsqueda de los tres tripulantes que cayeron al mar el pasado jueves desde una embarcación neumática a tres millas del Castillo de San Sebastián de Cádiz, en unas tareas que se están viendo dificultadas por las malas condiciones meteorológicas, según han informado fuentes de este organismo.

Salvamento Marítimo inició la búsqueda sobre las 22:00 horas del pasado jueves, tras ser alertada de que una neumática había volcado.

La embarcación había llegado y quedado varada en la playa de la Victoria de la capital gaditana, a la que también logró llegar uno de sus cuatro tripulantes. Sin embargo, tres de ellos todavía no han sido localizados.

Fue la embarcación 'Salvamar Suhail' la que emprendió su búsqueda, a la que también se incorporó el viernes un helicóptero, sin resultados.

Las malas condiciones meteorológicas y la mala visibilidad dificultan la búsqueda también este sábado, que se ha ido retomando en los momentos en los que la lluvia permite salir al mar a los medios de Salvamento Marítimo.

