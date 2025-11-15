Tortugas, tarántulas y hasta gecos: rescatan a casi 500 animales exóticos valorados en 85.000 euros de un falso refugio en Ávila

Los detalles La mayoría de estos animales procedía de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz o Valencia. Muchos estaban en buen estado, pero 200 ya estaban muertos al llegar los agentes.

La Guardia Civil ha rescatado 472 animales exóticos en Burgohondo, Ávila, durante la operación 'Suartx', investigando a cuatro personas por presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estas especies. Entre los animales hallados se encuentran tortugas, iguanas, gecos, tarántulas y varanos del Nilo, valorados en 85.000 euros. La mayoría provenía de cesiones irregulares de varias provincias. La investigación comenzó en junio de 2023 tras detectar irregularidades en redes sociales. La supuesta ONG implicada se financiaba mediante donaciones y ofrecía cursos sin licencia. La operación contó con apoyo de CITES, Tragsatec y agentes medioambientales.

La Guardia Civil ha rescatado a 472 animales exóticos en Burgohondo, en Ávila, en el marco de la llamada operación 'Suartx'. Además, se está investigando a cuatro personas por su supuesta pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estas criaturas.

Entre los ejemplares hallados, hay tortugas leopardo, tortugas de espolones, tortugas mediterráneas, iguanas, gecos de distintas variedades y tarántulas y varano del Nilo. En total, el valor de estas especies asciende a los 85.000 euros.

En su mayoría, los animales procedían de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca y Sevilla. Aunque muchos estaban en buen estado, cuando llegaron los agentes unos 200 estaban muertos.

El comienzo de la investigación data de junio de 2023, cuando el Seprona tuvo conocimiento a través de las redes sociales de diversas irregularidades.

Gracias a sus pesquisas, los agentes han constatado que las personas implicadas pertenecían a una supuesta ONG que se financiaba a través de donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales. Sin licencia alguna, este falso refugio ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dados de alta e la seguridad social.

La operación ha sido llevada a cabo por el Seprona y ha contado con apoyo de personal de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y Tragsatec, así como con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las diligencias se han entregado en el Decanato de los Juzgados de Ávila y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.