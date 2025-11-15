Ahora

Dos años de investigación

Tortugas, tarántulas y hasta gecos: rescatan a casi 500 animales exóticos valorados en 85.000 euros de un falso refugio en Ávila

Los detalles La mayoría de estos animales procedía de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz o Valencia. Muchos estaban en buen estado, pero 200 ya estaban muertos al llegar los agentes.

Un animal rescatado por la Guardia Civil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha rescatado a 472 animales exóticos en Burgohondo, en Ávila, en el marco de la llamada operación 'Suartx'. Además, se está investigando a cuatro personas por su supuesta pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico ilegal de estas criaturas.

Entre los ejemplares hallados, hay tortugas leopardo, tortugas de espolones, tortugas mediterráneas, iguanas, gecos de distintas variedades y tarántulas y varano del Nilo. En total, el valor de estas especies asciende a los 85.000 euros.

En su mayoría, los animales procedían de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca y Sevilla. Aunque muchos estaban en buen estado, cuando llegaron los agentes unos 200 estaban muertos.

El comienzo de la investigación data de junio de 2023, cuando el Seprona tuvo conocimiento a través de las redes sociales de diversas irregularidades.

Gracias a sus pesquisas, los agentes han constatado que las personas implicadas pertenecían a una supuesta ONG que se financiaba a través de donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales. Sin licencia alguna, este falso refugio ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dados de alta e la seguridad social.

La operación ha sido llevada a cabo por el Seprona y ha contado con apoyo de personal de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y Tragsatec, así como con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las diligencias se han entregado en el Decanato de los Juzgados de Ávila y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

