Investigan una agresión grabada en vídeo de un grupo de jóvenes a otro menor en Maspalomas

Los detalles En la grabación, que se ha distribuido por varios canales, se ve al presunto acosador humillando, amenazando, abofeteando y quemando con un cigarro a la víctima.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Maspalomas investiga un caso de acoso a un menor tras la difusión de un vídeo que muestra a varios jóvenes intimidando y agrediendo a un adolescente en Gran Canaria. Los padres del menor denunciaron los hechos a la Policía Nacional, que trasladará el caso a la Fiscalía de Menores de Las Palmas. A pesar de que la agresión ocurrió fuera de un centro educativo, la Consejería de Educación intervendrá para investigar si la víctima ha sufrido acoso escolar. Se reunirán con la UFAM, las familias implicadas y los directores de colegios para abordar y prevenir estas conductas.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Maspalomas está investigando un caso de acoso a un menor después de un vídeo en el que se ve a varios jóvenes intimidando e incluso agrediendo a otro adolescente. Los padres del acosado han denunciado los hechos ante la Policía Nacional, que trasladará las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Este caso de acoso de varios menores a otro, ocurrido en el sur de Gran Canaria, se ha hecho viral debido a que los hechos fueron grabados con un teléfono móvil y las imágenes se han difundido por varios canales. En él, se ve a los jóvenes, que ya están identificados, haciendo bullying a la víctima, a la que obligan a decir su nombre en voz alta y a afirmar que es "el puto amo y el jefe". El presunto agresor, al tiempo, pide al resto de chicos y chicas que están con él que hagan sitio para tener "espacio para pegarle".

Este joven llega incluso a propinar varias bofetadas en el brazo del menor, e incluso llega a quemarle con el cigarro que se estaba fumando después de metérselo a la fuerza por la boca.

Entre las risas de los que allí se encontraban presenciando la humillación pública, uno de los presentes aparta finalmente la mirada y trata de mediar para que pare la agresión: "Para ya, está azorado".

El muchacho acosado llega incluso a ofrecerle dinero para que cese la agresión para "no tener problemas con él".

Todo sucede de noche. En un callejón entre edificios. Grabado con un móvil por alguno de los amigos del acosador. Viendo la indefensión de la víctima, llegan a pedirle varias veces que no le pegue y que lo deje tranquilo.

La Consejería de Educación, a pesar de que la agresión fuese fuera de un cetro educativo, ha anunciado que va a intervenir para aclarar si la víctima ha sufrido acoso escolar. "Investigamos si eso ha sucedido otras veces en el centro. Vamos a localizar a los jóvenes que se ven en el vídeo para abordar con ellos en sus centros y con sus familias que este tipo de conductas no se deben dar", explican.

Han reclamado una actuación no solo con el presunto acosador sino también "con el resto de chicos presentes": "Aunque es uno el que agrede no puede ser que el resto le rían las gracias a eso, a grabar o a participar indirectamente. Entendemos que es muy grave y que hay que actuar y prevenir, pero si no pasa en un centro no tenemos competencia".

Educación ya se ha reunido con la UFAM para determinar la intervención rápida y va a solicitar tanto una reunión con las familias implicadas como un informe detallado de los directores de los colegios, al igual como uno de la inspectora para remitirlo a la Fiscalía de Menores.

