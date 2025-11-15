Luces, atracciones, photocall... El 'quién da más' en la carrera por la boda más original y espectacular

La otra cara El reto está en sorprender a unos invitados que creen haberlo visto todo para que vivan una experiencia inolvidable. Pero, ¿cuánto cuesta todo esto? Una boda que aspire a ser mínimamente espectacular no baja de 40.000 euros.

Convertidas en todo un espectáculo en el que no faltan pirotecnia, luces de colores ni atracciones de todo tipo. Así son ahora las bodas. Emi da fe, porque su nieto se casó hace tan solo dos años: "Fue espectacular. ¡Qué pasada las bodas de ahora!", afirma. Nada que ver, dice, con su propio enlace, hace ya 60 años. Y no le falta razón, porque hoy en día las celebraciones tienen absolutamente de todo... ante el reto de sorprender a quienes creen haberlo visto todo ya.

Que se lo digan a Miguel García, de Madfloor, que tiene lo último de lo último: grandes pistas de baile con luces LED, programadas y sincronizadas "para que el efecto sea muy atractivo". Algo que ya piden los novios: "No bailas en cualquier sitio. No haces una boda que vale una barbaridad y luego dices 'no, no voy a tener una pista de baile'", asegura.

Su empresa también oferta túneles de luces para la entrada a celebraciones a lo grande, pensadas para tener un resultado de cine. "Como una película, tú empiezas con algo espectacular", explica. Así, un túnel de luces da la bienvenida a una fiesta en las que los invitados se sumergen en una experiencia tras otra: orquesta, cortadores de jamón, mesa con chuches y photocall son algunas de las cosas que enumeran quienes han ido últimamente de boda

A ellas se suman otras innovaciones que van desde la cabina de teléfono con mensaje de los novios a máquinas y atracciones de feria, food trucks con la freidora a tope toda la noche e incluso fuegos artificiales. Ya casi convertido en un clásico, encontramos también el vídeo 360 para que los invitados se lleven a casa de recuerdo. En la plataforma que ofrece la empresa de Miguel, caben hasta 15 personas.

"Las bodas han cambiado notablemente y van a ser una experiencia para los invitados increíble", señala la wedding planner Mercedes Serrano. Hoy en día, explica, podemos encontrar "robots LED, pistas LED, luces...", y una experiencia "muy visual, con mucho neón". Pero, ¿de qué presupuesto parte una boda que aspire a ser mínimamente espectacular? Barato no es, según confirma la experta: estamos hablando, como mínimo, de 40.000 euros. "Ya no se gana dinero en una boda", agrega.

