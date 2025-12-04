La Policía confirma que no hay rastro de Maritrini y su bebé en la balsa minera en Berbes, Asturias

Los detalles Los agentes han retirando toneladas de agua y lodo buscando sin éxito sus cuerpos y dos coches que habría tirado el exmarido y presunto asesino. El hombre está en un asilo y tampoco está colaborando con la investigación.

La Policía Nacional sigue sin encontrar rastros de Maritrini y su bebé, Beatriz, desaparecidas en 1987 en Berbes, Asturias. A pesar de retirar toneladas de agua y lodo de una balsa minera, no se hallaron sus cuerpos ni los coches que supuestamente lanzó el exmarido y principal sospechoso, Antonio da Silva, conocido como 'El Portugués'. A sus 81 años, Antonio se niega a colaborar con la investigación, limitándose a decir "ni confirmo ni desmiento" en francés. Maritrini vivía cerca de la laguna y fue víctima de maltrato y amenazas por parte de su esposo, de quien nunca volvió a saberse.

La Policía Nacional ha confirmado que no hay rastro de Maritrini y de su bebé de trece meses, Beatriz, en la balsa minera en Berbes, Asturias, donde presuntamente el asesino de las dos las habría hecho desaparecer en 1987. Los agentes han retirando toneladas de agua y lodo buscando sin éxito sus cuerpos y dos coches que habría tirado el exmarido y presunto asesino. El hombre está en un asilo y tampoco está colaborando con la investigación.

De hecho, la Policía ha interrogado hasta en dos ocasiones a Antonio da Silva, 'El Portugués', el principal sospechoso del asesinato de su mujer Maritrini y de su bebé de trece meses, Beatriz. Sin embargo, como durante toda la investigación, se ha negado a colaborar a pesar de que, por su edad -81 años- y su estado de salud, es complicado que ingrese en prisión. "Ni confirmo ni desmiento", es lo único que ha dicho y lo ha hecho en francés, ya que vivió durante muchos años en el país vecino.

Los hechos por los que se le investigan tuvieron lugar en 1987, cuando presuntamente asesinó a las dos y las hizo desaparecer metiéndolas en un coche que, supuestamente, sumergió en la balsa de una vieja mina de Berbes (Asturias). Precisamente allí, los GEO localizaron dos vehículos, pero tal y como han confirmado, no hay ni rastro de ambas en la balsa minera.

La última casa donde vivió la joven estaba muy cerca de esa laguna, en Berbes, Asturias. Una vivienda de la que 'El Portugués' no le permitía salir. Casados dos años antes de la desaparición. Maritere relata que "era mucho pánico el que le tenía" y aún recuerda lo último que le dijo a su amiga: "Ten cuidado que no te vuelva a pasar como la otra vez".

En aquella ocasión, la encerró y amenazó de muerte, pero volvió con él, pese al aviso de su familia. Su madrina le dijo que no lo hiciera, "que para ella y para el crío lo que quisiera, pero si volvía con él que se olvidara". Y se quedó sola con su maltratador. Nunca más supieron de ella ni de su hija.

