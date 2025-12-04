Ahora

Escándalo de Ribera

Un abogado madrileño lleva ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en la gestión del hospital de Torrejón

Los detalles Solicita la apertura de diligencias, que se tome declaración a los denunciados y que se requiera a la Comunidad de Madrid para la entrega de los expedientes de supervisión del hospital gestionado por Grupo Ribera.

Imagen de archivo del Hospital Universitario de Torrejón de ArdozImagen de archivo del Hospital Universitario de Torrejón de ArdozAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un abogado madrileño ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

La denuncia, a la que ha tenido acceso laSexta, se fundamenta en la existencia de grabaciones internas en las que "un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos".

En los citados audios, un directivo indica a los mandos del hospital que se debe rechazar a pacientes "no rentables" y aumentar las listas de espera.

En el escrito, se solicita la apertura de diligencias, que se tome declaración a los denunciados y que se requiera a la Comunidad de Madrid para la entrega de los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital concesional en los periodos afectados.

De confirmarse estos extremos, el abogado denunciante Javier Flores considera que se incurriría en "prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos".

Cese de directivos

El escrito destaca también el cese de cuatro directivas del hospital que habían informado de estas irregularidades a través del canal ético interno, así como la ausencia de "una reacción inmediata de la Administración sanitaria, pese a ostentar la obligación legal de supervisar la correcta prestación de un servicio público esencial".

La denuncia subraya que "estas instrucciones podrían haber afectado especialmente a personas mayores de 65 años, población con mayor prevalencia de patologías crónicas y con mayor probabilidad de sufrir consecuencias graves por retrasos en diagnósticos y tratamientos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"
  2. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero Pradas y Mompó no le dejaron enviarlo
  3. Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"
  4. José Luis Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios": "Seguiré luchando"
  5. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  6. Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas