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Tráfico de migrantes

La Policía localiza 74 migrantes en un zulo de Ceuta y detiene al propietario por posible delito de lesiones y explotación laboral

Los detalles La operación se enmarca en una investigación contra un entramado criminal al que se le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular.

La Policía Nacional entra en el piso en el que vivían 74 migrantes en Ceuta.
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La Policía Nacional de Ceuta ha localizado a 74 migrantes —diez de ellos menores de edad— en situación irregular escondidos en un zulo en la barriada del Príncipe, y ha detenido al propietario del inmueble por favorecer la inmigración irregular. Además, los migrantes podrían haber sufrido agresiones y explotación laboral.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía en un comunicado, el operativo se desarrolló el martes con un amplio dispositivo policial debido a la complejidad del lugar donde se encuentra el inmueble.

El propietario del inmueble ha sido detenido y considerado el principal responsable de una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración y otras actividades delictivas.

La operación se enmarca en una investigación policial contra un entramado criminal al que se le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.

Las pesquisas policiales han permitido obtener indicios de que algunos menores alojados en el inmueble podrían haber sido víctimas de agresiones físicas.

Asimismo, los agentes investigan la posible explotación laboral, tanto de menores como de mayores de edad, porque habrían sido utilizados para realizar diferentes tareas y trabajos, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad.

Los agentes localizaron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas hacinadas en el inmueble investigado.

La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. El detenido ha sido puesto este jueves a disposición de la autoridad judicial.

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