La violencia machista golpea de nuevo en España: dos nuevos casos en apenas unas horas agravan un verano trágico que ya deja once asesinatos

El dato Dos mujeres fueron asesinadas, presuntamente, a manos de sus parejas o exparejas este 5 de agosto. Un doble crimen que se suma a las nueve mujeres asesinadas por violencia machista durante los meses de junio y julio y que elevaría a 35 las víctimas mortales en lo que va de 2026.

La violencia machista ha marcado un trágico verano en España, con 35 asesinatos en lo que va de año. El 5 de agosto, dos mujeres fueron asesinadas presuntamente por sus parejas en Llanes y Murcia. En Llanes, una agente de la Guardia Civil fue asesinada por su expareja, también guardia civil, mientras que en Murcia, una mujer fue acuchillada en un centro comercial. Estos incidentes elevan a 1.376 el número de víctimas mortales desde 2003. El verano es un periodo de mayor riesgo debido a factores como el alcohol y las vacaciones. El Ministerio de Igualdad ofrece atención a través del 016, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas.

La violencia machista sigue golpeando con fuerza en un trágico verano que ya deja once asesinatos machistas, 35 en lo que va de año. Dos de ellos, aún en investigación, se produjeron en un mismo día. Este miércoles 5 de agosto, dos mujeres fueron asesinadas, presuntamente, a manos de sus parejas o exparejas: una en Llanes (Asturias) y otra en Murcia.

Sobre las 13:30 horas del mediodía de este 5 de agosto, una agente de la Guardia Civil de Llanes (Asturias) de 50 años moría tras ser disparada por un compañero del cuartel, de 49, con el que había mantenido una relación.

La agente, que se encontraba en servicio en el momento de su asesinato, estaba envuelta en un proceso de divorcio con el presunto agresor, padre de sus tres hijos: uno de 18 años y dos gemelas de 14. El presunto agresor, según informa EFE, tenía expedientes abiertos por violencia machista, y accedió al cuartel poco antes de las 13:30 horas. En el cruce de disparos un teniente resultó herido grave de bala en una pierna.

La Delegación del Gobierno en Asturias, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes han condenado el crimen y han lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sume a la concentración que tendrá lugar este jueves a las 18:30 horas ante la sede consistorial.

Horas después de este terrible asesinato, sobre las 17:00 horas de la tarde y justo en el otro extremo de España, una mujer de 44 años moría en un centro comercial de Murcia acuchillada presuntamente por su pareja, que se dió a la fuga, pero ya ha sido detenido.

Según el 112, que se desplazó hasta el lugar, concretamente al Carrefour Infante, el cadáver de la mujer se encontraba en la trastienda de un negocio, donde un trabajador la encontró y avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad, pero nada pudieron ya hacer por su vida.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se acusa al hombre de los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", ya que anteriormente había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la mujer.

Datos del Observatorio de la Violencia de Género señalan que el pasado mes de junio, dos mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja y siete en el mes de julio, que se sumarían a los dos casos de este miércoles de agosto. De este modo, son 35 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, un dato anual que sería el peor desde 2021 en estas mismas fechas.

En total, 1.376 las víctimas mortales de violencia de género desde que hay registros. Desde el 1 de enero de 2003, España recoge los asesinatos de mujeres en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, esto es, según explica este organismo, se registran datos de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja, al tratarse de los feminicidios con mayor incidencia.

El verano, factor de riesgo para la violencia machista

El verano, factor de riesgo para la violencia machista: las vacaciones, el alcohol y las fiestas disparan el número de agresiones y crímenes. De hecho, los meses de junio, julio y agosto son históricamente los meses en los que se han registrado más asesinatos de mujeres.

Las estadísticas demuestran que la vulnerabilidad suele aumentar cuando hay un viaje de por medio, lo que, hace sentir a la víctima lejos de su entorno: "El agresor tiene más campo para ejercer la violencia y la víctima se siente más desprotegida", tal como explicaba a laSexta Rita Barreiro, directora del Centro de Atención á Muller (CIM) de Santiago de Compostela.

En estos meses, señalaba, "aumentan las discusiones y los conflictos" debido a que "pasamos más tiempo con la pareja y en casa"; y además el alcohol y las fiestas, "incitan a conductas agresivas de los agresores".

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 1.165 están en riesgo alto y 14 en riesgo extremo. Además, según los datos estadísticos de este departamento y recogidos por Europa Press, a 31 de julio de 2026, del total de casos activos, había 53.818 con menores a cargo de la víctima.

Además, 1.664 de ellos estaban en riesgo, de los cuales 149 en riesgo alto y 3 en riesgo extremo.

Por otro lado, y en cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.335 víctimas menores de 18 años; 25.756 mujeres de 18 a 30 años; 48.357 de 31 a 45; 26.685 de 46 a 64 y 2.533 de 65 y más años.

Del mismo modo, la estadística también refleja que hay 13.464 casos de "especial relevancia", es decir, aquellos en los que "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

En concreto, por comunidades autónomas, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.885 casos activos; la Comunidad Valenciana, con 17.111; la Comunidad de Madrid, con 12.591; Canarias, con 6.462; Galicia, con 6.188; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.776; Castilla y León, con 5.586; Islas Baleares, con 4.306; Extremadura, con 2.967; Aragón, con 2.436, y Principado de Asturias, con 2.293.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas.

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